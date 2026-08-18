Cande Ruggeri le respondió a Flor Vigna por Nico Occhiato: “Jamás me metería en la cama de un hombre casado o con novia

El cruce mediático entre Florencia Vigna y Candelaria Ruggeri tomó un nuevo giro en las últimas horas, luego de que la actual participante de La Casa de los Famosos México expusiera públicamente un episodio del pasado vinculado a Nicolás Occhiato. Ante la repercusión de las declaraciones de Vigna, donde señaló que Ruggeri habría intentado seducir a su entonces pareja durante un viaje de trabajo a Disney, la modelo decidió romper el silencio y emitir un descargo a través de sus historias de Instagram para desmentir las versiones que circularon.

“Bueno, voy a hacer estas historias porque se están hablando muchísimas cosas, me están llamando de todos lados y le quiero poner un fin a este tema”, manifestó Cande Ruggeri en su cuenta personal tras el revuelo. La modelo, que actualmente se encuentra en pareja con el empresario Nicolás Maccari, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2026 y tiene una hija en común, insistió en la necesidad de aclarar lo sucedido por una cuestión de respeto hacia su círculo íntimo. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así, así que necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”, subrayó la influencer en su mensaje dirigido a sus seguidores.

Flor Vigna aseguró que Cande Ruggeri intentó tener algo con Nico Occhiato mientras estaba en pareja con ella (Foto: Instagram)

El eje de la polémica surgió cuando Vigna, durante su estadía en el reality internacional, relató una vivencia que, según sus palabras, le generó dolor en aquel momento. La exbailarina aseguró que, durante viajes de quinceañeras donde coincidían como invitados, Ruggeri habría intentado tener un acercamiento con Occhiato. Según el relato de Vigna, su expareja le confesó en aquel entonces que la modelo “se le metió en la cama” y le lanzó una propuesta directa. Vigna incluso mencionó que el entorno los llamaba “la merecedora” para referirse a Ruggeri, una acusación que, según la propia Vigna, nunca pudo enfrentar cara a cara con la aludida.

Sin embargo, la versión de Cande Ruggeri es diametralmente opuesta, ya que la modelo sostuvo que los hechos fueron tergiversados y aclaró las circunstancias reales del viaje mencionado. “Esto pasó hace muchísimo tiempo atrás, así que la verdad es que la quiero hacer super corta. Yo soy una mujer con muchísimos valores. Jamás me metería en la cama de un hombre casado o con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer”, sentenció de forma tajante en su descargo.

Cande Ruggeri y Nico Occhiato durante un viaje a Disney Redes sociales

Asimismo, explicó que en aquel viaje a Disney al que hizo referencia Vigna, ella estuvo acompañada por Manuela Viale y por Nicolás Occhiato, pero bajo condiciones muy distintas a las planteadas por la influencer: “Las cosas no fueron así, yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, aclaró la modelo para desarticular la narrativa de una supuesta situación de intimidad.

Para Ruggeri, el objetivo principal de sus declaraciones es detener la propagación de información que considera dañina para su imagen personal y familiar. “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo. Y dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, concluyó indignada.

En la actualidad, Cande Ruggeri está casada con Nicolás Maccari y tuvo una hija llamada Vita

Hasta el momento, Nicolás Occhiato, quien mantuvo una relación con Vigna entre 2014 y 2021 y actualmente está en pareja con Flor Jazmín Peña, optó por mantener el hermetismo y no se pronunció sobre los hechos ni sobre las acusaciones que resurgieron en los medios tras los dichos de su expareja en el reality mexicano.

La controversia pone de relieve una vieja disputa que, según la propia Vigna, permaneció latente durante años, pero que ahora, tras la exposición internacional, obliga a las partes a confrontar sus versiones sobre un vínculo laboral que terminó transformándose en un conflicto personal de alta exposición mediática.