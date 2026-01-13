Nico Occhiato rompió el silencio sobre los rumores de crisis con Flor Jazmín Peña

El video que publicó en Instagram Momi Giardina sobre la salida nocturna de los integrantes de Luzu TV provocó una ola de reacciones de los usuarios, quienes aseguraron que, mientras sus compañeros bailaban “Jurabas tú”, canción de Los del Fuego, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se encontraban discutiendo. A raíz de una posible crisis en la pareja, el creador del canal de streaming no tardó en aclarar la situación.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña están juntos desde hace dos años (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

En las imágenes, Nico y Flor aparecían abrazados, hablando bajito, sin ninguna señal de pelea. Sin embargo, una frase de Occhiato generó dudas: “Ni siquiera sabía que estaba ella ahí”. Aquel comentario fue suficiente para que estallara el debate en redes sociales.

El momento que quedó inmortalizado por la cámara de Momi Giardina (Foto: Captura Instagram/@momigiardina)

Las opiniones se dividieron rápido. Algunos usuarios analizaron la química de la pareja, al decir que él se nota más enamorado que ella, mientras que otros criticaron la actitud de la bailarina, tratándola de “celosa y perseguida”. Por otro lado, sus defensores no tardaron en aparecer para poner freno a las especulaciones al asegurar que se los ve muy bien juntos y pidiendo que dejen de inventar problemas solo para criticar a Flor Jazmín.

Ante la escalada de rumores, Occhiato decidió aclarar la situación a través de su cuenta de X. Con un tono irónico, el conductor escribió: “Jajajaj ¿qué dicen? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”.

Nico Occhiato rompió el silencio ante los rumores de crisis con su novia (Foto: Captura X/@NicolasOcchiato)

Las suposiciones de los usuarios sobre cómo Flor Jazmín Peña maneja sus emociones llegan después de que la influencer no reaccionara de la mejor manera luego de que le “tiraran onda” a su novio durante la gala de los Personajes del Año de la revista Gente a principios de diciembre. Todo se dio a conocer a través de las historias de Instagram de Yanina Latorre, quien al momento de la fotografía quedó ubicada al lado del creador de Luzu TV, y fue allí donde se captó una situación que no tardó en generar revuelo entre quienes vieron el video.

En medio del clip, mientras Yanina y Nico posaban, se lo escucha decir a Darío Barassi en tono de broma: “Pará un poco, tiene novia”, justo cuando en la pantalla se veía a Flor Jazmín de fondo. Frente a ese comentario, Latorre, dirigiéndose a la bailarina, expresó entre risas: “Sabés que a tu novio no me lo levanto”. Sin embargo, la reacción de la influencer dejó una sensación distinta. “Estoy viendo cada cosa Yanina… saquemos la foto rápido”, lanzó, dando a entender que había percibido algo, aunque prefirió no entrar en detalles.

Flor Jazmín se mostró celosa en los Personajes del Año

Aquella secuencia siguió dando de qué hablar. Hace unos días, la influencer participó de un móvil para Intrusos (América TV). Allí, Flor Jazmín explicó que su forma de ser puede generar malentendidos al admitir que es muy expresiva y que a veces reacciona “en caliente”, lo que suele alimentar interpretaciones exageradas de la gente.

Flor Jazmín Peña volvió a referirse a la situación sobre los personajes del año de la revista Gente

Sobre su relación con Nico, Flor destacó lo distintos que son al manejar los problemas. “A él le pueden estar haciendo una guachada y se mantiene tranquilo. Me pregunto cómo hace”, reveló. Para cerrar, la bailarina prefirió no entrar en detalles sobre el origen del conflicto y dio por terminado el tema con una frase tajante: “De verdad no tiene importancia, ya me olvidé quién fue la chica, estoy a mil con la temporada”.