Una usuaria tildó a María Becerra de “villera” por un comentario sobre el 25 de mayo: la tajante respuesta de la cantante

Con motivo del 25 de mayo, María Becerra hizo un comentario en las redes sobre cómo sería su festejo patrio ideal y recibió una fuerte crítica que no dudó en responder con ironía.

En su remera, María Becerra lleva el Sol de Mayo, emblema de la bandera de la Argentina (Foto Instagram @mariabecerra)

La “nena de Argentina” es muy activa en las redes sociales, donde deja en evidencia siempre su gran cariño por el país. Semanas atrás mostró sus vacaciones en las sierras de Córdoba arriba de un motorhome y ahora, en X, contó como se imaginaba festejar este sábado la fecha patria: “Dicen que el 25 de mayo va a ser el día más frío del año y capaz qué nieva. ¿Te imaginás? Te ponés a escuchar ‘Como pude amarla’ de Mario Luis con unos pastelitos y matecito calentito, en eso mirás por la ventana y está nevando”.

Su publicación superó los 50 mil “Me gusta, y en diversos comentarios sus seguidores celebraron el plan. No obstante, no todo fueron halagos para la cantante de “Ojalá”, ya que una joven cuyo usuario es @truerxm4ance replicó sus palabras para criticarla. “Estas cosas de María Becerra me dan un cringe. Amiga siempre querés ser la más villera, la más humilde”, lanzó.

El cruce de María con una seguidora que le lanzó una fuerte crítica (Captura X)

Lejos de dejar pasar el comentario, Becerra respondió: “Pero si es 25 de mayo y ese día una de las cosas que se comen son pastelitos con mates, ridícula. Día patrio argentino, pero si querés lo festejo tomándome un skinny caramel macchiato con cobertura de frutos rojos escuchando Celine Dion como para que no te moleste”.

Rápidamente, este mensaje tuvo muchas repercusiones entre sus fanáticos. “Sos muy grande, María. Enorme”; “¿Cómo les va a sorprender que la nena de Argentina tome mate y coma pastelitos? Sos la uno”; “Solo había que contestarle, no domarla” y “Gracias por ser argentina. Te amo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

En el comienzo de sus carreras, las artistas solían compartir contenido en redes sociales en conjunto (Captura video)

Más allá de eso, no faltaron quienes aseguraron que esta respuesta tenía un doble sentido, ya que la artista mencionó la misma bebida que cita su colega Emilia Mernes en la canción “La Chain” donde dice: “Y leyendo los contratos. Tomando skinny caramel macchiato. El respeto es algo nato, si no eres de los míos, no hay trato”.

Cabe recordar que se rumorea que las cantantes no tienen una buena relación, aunque en el pasado compartieron una amistad. Esta teoría circula desde que Becerra brindó dos shows en River Plate en marzo y no contó con la presencia de la cantante entrerriana ni del resto del grupo de músicos denominados “Los del espacio”, quienes sí se presentaron posteriormente con Mernes en sus recitales.

