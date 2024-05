Candelaria Tinelli publicó un video en ropa interior, le llovieron las críticas y tomó una tajante decisión

Escuchar

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa y lo que siente, esa es Candelaria Tinelli. La segunda hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino sale a hablar cuando algo le molesta y así como en más de una oportunidad les respondió a quienes la cuestionaron por sus cirugías estéticas, hace un tiempo cruzó a Guillermina Valdes - expareja de su padre y madre de su hermano menor, Lorenzo - y recientemente apuntó contra Martina ‘Tini’ Stoessel tras el lanzamiento de su tema “Ángel” donde - indirectamente - mencionó al conductor.

Pero, ahora tuvo un tenso intercambio con sus seguidores de Instagram. Subió un video a su red social donde, con música de Nathy Peluso de fondo, se probó distintos outfits y hasta se paró frente a la cámara en ropa interior. El tema fue que más de uno cuestionó su publicación, pero ella, fiel a su estilo, salió a responderles sin vueltas. Además, hizo un contundente descargo: “¿Tan triste es tu vida que te tomás el tiempo de entrar a ver un posteo y escribir un comentario negativo?”.

Los comentarios que recibió Tinelli en su posteo (Foto: Instagram @candelariatinelli)

“Lelé” publicó un video musicalizado con “Aprender a amar” de Nathy Peluso donde, parada frente a la cámara y con una valija de fondo, se probó distintos outfits. Primero lució un crop top y un pantalón negro y después agarró un vestido corto blanco. Más de uno pensó que ese sería su segundo vestuario y lo fue, pero antes, bailó un poco en ropa interior, cubriéndose con la prenda. Finalmente, y tras probar diferentes combinaciones, se decidió por un remerón blanco con detalles rojos, unos jeans celestes, botas blancas, lentes de sol y una cartera.

“No me meto, pero sí me meto. Con este temazo les muestro la indecisión que manejo en el día de hoy gracias a mi período”, escribió en la publicación. Sus seguidores, en tanto, no tardaron en reaccionar a la publicación. Si bien algunos elogiaron sus looks, otros hicieron foco en su cuerpo y ella no dudó en salir a responder. “Qué bonita chica, pero parece que la cabeza la tiene separada del cuerpo”, comentó una usuaria y ella respondió: “¿Aw si? Lloraré”.

Los comentarios que recibió Lelé Tinelli (Foto: Instagram @candelariatinelli)

A su vez, otra cuenta escribió: “Jaja, se le mueven las prótesis”, y ella retrucó: “Chi, ¿te da envidia?”. Paralelamente, un tercer usuario expresó: “Ridícula como tu padre”. Una vez más, Candelaria salió en defensa de su familia y replicó: “Ridículos pero en boca de todos”.

El video tuvo casi tres millones y medio de reproducciones, pero, a raíz de los comentarios negativos y ofensivos que hacían foco en su cuerpo, este martes, Cande Tinelli agregó un comentario a la publicación donde hizo su propio descargo: “¿Piensan antes de comentar? Porque todo lo que dicen no es más que un reflejo de ustedes mismos, y una perdida de tiempo y energía agrediendo al otro”.

“¿Tan triste es tu vida que te tomás el tiempo de entrar a ver un posteo y escribir un comentario negativo? ¿Tan mal estás? Pensalo, porque yo me amo así, entonces no me afectan sus comentarios realmente”, continuó y agregó: “Pero vos, amate un poco, y deja que el otro haga de su única vida (es una chicos, de verdad es una), y único paso por el mundo -para que después nadie se acuerde de vos- lo que quiera”.

El descargo de Cande Tinelli a raíz de los fuertes comentarios que recibió en su posteo (Foto: Instagram @candelariatinelli)

“‘De tu c*** un florero’ y por más gente que se revele y salga del sistema. Nadie tiene que encajar en ningún lado, porque somos todos la misma caca y nos vamos a morir. Buena vida”, concluyó en su respuesta.

Por último, también replicó su comentario en las stories de Instagram y agregó unas contundentes palabras. “No me tomo personal sus críticas, pero de verdad me preocupa lo mal que estamos. Es triste, es grave. Atrasa mucho. Vivan sus vidas y hagan lo que se les dé la gana, lo que los haga felices. Escuchate a vos mismo y pensá esto: ¿Qué querés aparentar? ¿Por qué y para qué fingís algo que no sos? ¿A quién querés agradar? ¿A vos o a los demás?”, sentenció.

