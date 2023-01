Cande Tinelli enfrentó los rumores sobre un importante cambio estético en su cuerpo: “Sí, me puse”

escuchar

En varias oportunidades, Candelaria Tinelli salió a hablar sobre sus cambios estéticos y no tuvo problema de enfrentarse con aquellos que la criticaron, ya sea por alguno de sus tatuajes, piercings o intervenciones quirúrgicas.

Recientemente, volvió a salir al cruce de esas versiones y, sin vueltas, se refirió a una de las preguntas más recurrentes de sus seguidores: si había pasado o no nuevamente por el quirófano para agrandarse los glúteos.

La hija de Marcelo Tinelli se convirtió en una referente dentro del mundo de las redes sociales. Tiene cuatro millones y medio de seguidores en Instagram y en sus posteos comparte su pasión por la moda, con looks que en más de una oportunidad marcan tendencia; parte de su día a día y momentos en familia. Asimismo, expone los llamativos tatuajes que recubren su cuerpo y los distintos cambios de imagen o retoques estéticos que se realiza.

Con frecuencia Candelaria Tinelli sorprende con sus cambios estéticos Instagram candelariatinelli

Por estos días, Lelé, que encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano, compartió en Instagram algunas imágenes en traje de baño que despertaron la curiosidad de sus seguidores. Según ella misma expuso, varios le preguntaron si se había hecho un nuevo retoque estético para agrandarse los glúteos. Con la honestidad que la caracteriza y sin rodeos, decidió referirse al tema y aclaró las dudas.

Candelaria Tinelli se refirió a su nueva cirugía estética (Foto: Instagram)

La joven subió una selfie donde posó recostada en una reposera y con los lentes de sol puestos y escribió: “Para los que me preguntan (real), si me puse glúteos. Les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno”, escribió, arrobando luego al médico en cuestión. Para finalizar su descargo y cerrar el tema, sentenció: “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”.

Esta no es la primera vez, que la joven se refirió a los cambios estéticos que se realizó y tuvo un intercambio con sus seguidores. Uno de esos casos ocurrió en 2022, cuando usuario de las redes le preguntó: “¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”. Ella, se sinceró y respondió públicamente: “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”.

Candelaria Tinelli increpó en redes sociales a una mujer que mató a un perro: “Aquí la asesina”

Días atrás, Candelaria Tinelli recurrió a sus redes sociales para denunciar un terrible episodio que tuvo lugar en la provincia Córdoba. Una mujer atropelló a un perro con su auto y luego huyó del lugar. Sin embargo, todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes no tardaron en viralizarse.

Lelé es amante de los animales y utilizó el alcance que tienen sus posteos para repudiar lo sucedido. Compartió una imagen de la conductora a través de sus historias de Instagram: “Aquí la asesina”. Asimismo, compartió otras imágenes de la mujer y expuso: “Sos vos pedazo de soret...”. Además de eso, arrobó a Pedro Dellarossa, intendente del lugar, y le exigió algún accionar al respecto: “¿El intendente de Marcos Juárez hace algo al respecto? Señor, le pido que mínimamente haga algo por este caso y por todos los que suceden allí”.

