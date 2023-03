Guillermina Valdes y su hijo Dante Ortega le respondieron de manera tajante a Cande Tinelli tras sus fuertes dichos

escuchar

Candelaria Tinelli estuvo el miércoles a la noche en LAM (América) y, tras de sí, dejó un tendal de declaraciones que hicieron estallar a Guillermina Valdes. Ante esto, la expareja del conductor expresó su malestar y dejó en claro que, durante los años que estuvieron juntos, las apariencias fueron otras.

Valdes y Tinelli constituyeron una pareja que duró nueve años hasta que el 9 de mayo del año pasado todo llegó a su final. A pesar de los rumores sobre la ruptura entre ambos, fue Cande quien rompió el silencio y habló por primera vez de lo todo. Entre otras cosas, dijo: “(Guillermina) Le hizo un poco mal a mi papá. Nunca conecté mucho con ella”.

No obstante, tanto Valdes como Dante Ortega -el hijo que comparte con Sebastián Ortega- no tardaron en reaccionar a los comentarios negativos de la hija del conductor. Así, a través de su perfil de Twitter, la actriz manifestó el desahucio que le generó todo esto.

Respuesta de Guillermina Valdes a Candelaria Tinelli (Fuente: Twitter)

“Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”, escribió Valdes.

“Los hijos defienden a sus padres y ella fue muy respetuosa. Solo expresó con respeto lo que sentía. Como madre sabrás que es así”; “¡Qué mal por Cande! Quiera o no, guste o no, Guillermina es la madre de su hermano y ese lazo nunca se romperá. Los problemas que tuvieron ellos es de ellos como pareja”; “Muy triste porque cuando su mamá la pasó muy mal Guille la acompañó mucho, dicho por Tinelli mismo”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en el tuit.

Dante Ortega le responde a Candelaria TInelli (Fuente: Instagram/@_danteortega_)

No obstante, Dante salió en defensa de su madre y a favor del hijo que resultó fruto del amor entre Guillermina y Marcelo. Ante ello publicó una historia temporal en la que se despachó: “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”.

¿Qué dijo Cande Tinelli de la relación entre Guillermina Valdes y su padre?

Pasó mucha agua bajo el puente y con el tiempo los rumores acerca del conflicto que llevó a terminar con la relación de Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli quedaron en el olvido. Sin embargo, fue así hasta que Candelaria, la hija mayor del conductor, reveló el Lado B de la pareja frente a las cámaras.

“Le hizo un poco mal a mi papá”, sentenció sin filtro Cande. Y eso no fue todo. “Nunca conecté mucho con ella yo”, agregó con soltura cuando Ángel de Brito le preguntó sobre cómo se llevaban. Respecto al motivo puntual por el cual no “conectaba” con Guillermina fue contundente: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo”.

Cande Tinelli reveló cómo era su relación con Guille Valdés

“¿Sentís que le hizo mal a tu papá?”, le consultó Nazarena Vélez. Sin dudar, respondió: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”.

Por último, se refirió a los rumores que indicaban que el vínculo entre los hijos de Marcelo y los de Guillermina era complicado. “Estamos criados de distintas maneras, otros valores. Somos muy educados y agradecidos y no veíamos lo mismo del otro lado. Había algo raro, mi viejo les daba todo (a Helena, Dante y Paloma Ortega) y había muy poco agradecimiento de su parte. Lo sentíamos todos mis hermanos”, comentó.

LA NACION