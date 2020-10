Viviana Canosa y El Dipy conversaron sobre la pelea del cantante con Martín Cirio y lo tildaron de "influencer pedófilo" Crédito: Youtube

En los últimos días se viralizaron una serie de tuits que el influencer Martín Cirio publicó en 2011, en el que se ríe del abuso sexual de menoresde edad. Esos comentarios incitando a la pedofilia fueron duramente criticados en las redes sociales. Ahora, en una entrevista con Viviana Canosa para Nada personal, El Dipy se refirió al tema. "Es un influencer pedófilo", dijo la conductora de elnueve.

Si bien Cirio explicó que sus mensajes eran "en tono de humor", sus seguidores le reprochaban que hiciera chistes sobre un tema tan delicado. Él mismo, a través de un comunicado que subió a su cuenta de YouTube, pidió disculpas y admitió su error. "Era otro momento y yo era otra persona", aseguró La Faraona, como se hace llamar.

"Bueno, ya saben lo que pasó con La Faraona", comenzó diciendo El Dipy. "Un influencer pedófilo que te bardeó a vos. Un pedófilo en las redes sociales. Esto le pasa a otro y lo matan, lo crucifican, pasa que acá dicen que es un perseguido político, lo bardean porque está del otro lado de la grieta. Estamos hechos unos boludos, está todo mal", indicó Canosa en el programa de este martes.

El enfrentamiento entre El Dipy y La Faraona comenzó con un tuit de Cirio, en el que recordó que el artista cantó un tema sobre un abuso sexual grupal a una niña de 15 años. El músico no se quedó atrás y le respondió que esa letra no la había escrito él, sino el líder de la banda El Empuje, grupo del que formaba parte en 2007.

Ahora, el cantante, volvió a la carga a raíz de los tuits de La Faraona. "Él me tira por un tema que ni siquiera hice yo, que sé que estuvo mal y lo reconozco, eran otras épocas. Primero me tiró que no era así, que no importaba la época, pero cuando le tocó a él sí importaba la época. Yo ya dije que el tema no era mío, yo canté la canción que no estaba bien ni en ese momento, no tengo excusa, no voy a salir haciendo un video excusándome de algo que está mal", sostuvo.

Y siguió: "Yo siempre digo algo: vos cuando vas a tirarle a cualquier persona tenés que procurar que estés limpio porque no podés tirar semejante cosa. A mí me pareció raro que cuando se excusó dijo el contexto, pero antes no había contexto, no había nada. Yo me senté en la computadora y me puse a buscar tuits desde que arrancó. Pero buscándole una contradicción, una pavada, cuando empecé a leer yo estaba con mi bebé de tres años y lo único que pensaba era 'no puedo entender lo que estoy viendo'". "Sí, estamos hablando de pedofilia", asintió Canosa.

Por último, El Dipy insistió en que no volverá a hablar del tema. "Creo que yo ya no soy la persona que se tiene que encargar de esto", agregó.

El descargo de Martín Cirio en su canal de YouTube

"Leyeron un montón de tuits aberrantes, cuando me desperté y vi las capturas que me mandaron mis amigos no podía creer cómo pude haber escrito algo tan aberrante", dijo Martín Cirio en relación con los mensajes que publicó en Twitter hace nueve años. "Obviamente los escribí yo pero no me reconocía, ni siquiera recordaba haberlos escrito. Yo tuve un proceso de deconstrucción y crecimiento que es muy reciente", subrayó.

En ese sentido, dio a entender que los códigos de la red social eran otros por ese entonces: "Estaba lleno de gente de entre 20 y 40 años, y se trataba de ser picante, de quién decía la mayor aberración y todos lo festejaban. Si ponías 'haga patria, mate a un chorro', tenías gente que se cag...ba de risa y te redoblaba la apuesta". Y añadió: "En Twitter no había fotos de la cara, había personajes, podías decir 'negro de mier...', 'gordo de mier... y nadie cancelaba eso. Era el humor del peor, del más repudiable".

El youtuber hizo un extenso descargo que acumuló más de 600 mil reproducciones en 14 horas Crédito: Youtube

También se mostró arrepentido de sus declaraciones. "Hoy leo mis tuits y de ninguna forma puede ser gracioso, me da vergüenza, cómo puedo ser tan monstruo, no lo puedo justificar. Ni siquiera creo que fue humor porque no era gracioso. Era ser picante por ser picante. Pero no dejaba de ser un personaje", se defendió.

Finalmente, concluyó: "A mí me pueden matar, cancelar, decir 'Martín Cirio pedófilo', pero puedo seguir haciendo videos. Con esto que se generó lograron dejarme sin laburo porque todo lo que podía llegar a hacer se me cayó. Pero va a volver porque lo voy a dar vuelta. No voy a desaparecer ni quedarme callado. Voy a seguir denunciando las cosas que me están pasando. Por más que me quieran hacer quedar como un pedófilo van a tener que matarme para hacerme callar la boca".