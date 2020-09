El Dipy, lapidario: "El político cuando habla, miente y cuando calla, encubre"

El Dipy volvió a opinar de política en un programa televisivo Crédito: Captura

"Desde que empecé a hablar, todos los partidos políticos, inclusive a los que ataco, me ofrecieron algo", contó El Dipy en Fantino a la tarde (América), donde además opinó acerca de la realidad del país.

El cantante aprovechó la oportunidad para declarar: "En política la gente honesta no llega a estar arriba. Tenés dos formas de hacer las cosas en política: o te bajás o te corrompen. Te puedo asegurar que desde Alfonsín hasta acá todos mintieron", sostuvo.

Desde hace ya unas semanas que el músico tiene un perfil más alto, y para muchos se convirtió en un referente en materia política. Al ser consultado sobre si le gustaría involucrarse partidariamente, El Dipy contó que todas agrupaciones políticas le ofrecieron algo, pero que él se define "antipolítico".

"El político cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye y cuando empezás a confiar en él, te traiciona", tiró como máxima.

Y reveló: "Me han ido a buscar a la puerta de un canal de televisión cuando salía de una nota con plata y un cargo de concejal en el momento". Ante la incredulidad de los panelistas, El Dipy se mostró firme: "Te lo juro. Yo no tengo cortinas en mi casa, pero prefiero ser un pobre honesto que un rico miserable".

Maluma y El Dipy

El cantante de música tropical estrenó, hace ya unos días, un versión "argentinizada" de la canción "Hawái" de Maluma. El tema fue bautizado "Jaguay" y se convirtió instantáneamente en un hit. En este contexto, El Dipy reveló que estuvo cerca de hacer un papelón con el representante de Maluma, pero finalmente, el artista de reggaetón colombiano lo felicitó y hasta le envió un video.

"Estamos muy contentos. El que no debe estar contento es Maluma, seguramente. Cuando saqué esta reversión me escribió el representante de Maluma, me pidió el celular, y me mandó una foto de los dos abrazados que decía 'estamos esperando que lances el tema'", afirmó. Los productores del programa aprovecharon y mostraron el videoclip, que según el propio Dipy es una "versión low cost".

El Dipy relató cómo se puso en contacto con el agente de Maluma. "Me escribió por Instagram y cuando vi la cuenta verificada pensé '¿quién carajo será este?'. Después me escribió que estaba con Maluma esperando mi versión". El músico de cumbia describió que en ese momento llamó a su discográfica diciendo que había un "loquito" que decía estar con Maluma. "El dueño de la compañía me dice 'hablale ya mismo, contestale y sé educado, te lo pido por dios' y ahí empezamos a hablar", reveló.

"El representante es argentino y me contó que le copó lo que dije en los programas y me re bancó, y la verdad es que no puedo creerlo", afirmó en relación con sus declaraciones políticas.

"¿Y le gustó la versión?", quiso saber Alejandro Fantino. "Sí, me mandaron un video", respondió El Dipy, quien además sostuvo que pudo "reinventarse" durante la pandemia por las carencias que vive. "Lo que te hace reinventarte es el hambre. Llegó un momento en el que no tenía ni para pagar el alquiler, y es re jodido vivir así", completó.