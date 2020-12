Cantando 2020: el homenaje de Charlotte Caniggia a Marilyn Monroe Crédito: Prensa LaFlia

4 de diciembre de 2020 • 01:03

En la última noche dedicada a la música de películas, Charlotte Caniggia decidió rendir en el escenario de Cantando 2020 un doble homenaje: a Marilyn Monroe y a Nicole Kidman. La heredera de Mariana Nannis y su compañero, Cristian Sergio, interpretaron el medley de Moulin Rouge! que mezcla "Diamonds Are a Girl's Best Friend" y "Material Girl".

En la previa, Charlotte contó que pasó la semana "tranquila" y "escondida" en su casa y reveló que ya no convive con su novio, Roberto, aunque la relación entre ellos sigue intacta. "Mientras convivimos, las cuentas las pagó él, ahora las pago yo", contó risueña. Además, aseguró que sigue estudiando astrología y que así como "noviembre fue un mes complicado", diciembre "viene regular, con la energía baja".

Tras escucharlos cantar, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). ""Aprecio varias cosas... En primer lugar, ese sillón hace tres días que lo están haciendo. Está todo hecho a mano. Un aplauso para ellos. La puesta estuvo bien; sobre todo al principio. Después, se desordenó un poco. Esta versión es muy difícil, no sé por qué no eligieron la otra que es más sencilla, la de Marilyn. Son muy difíciles los cambios de ritmo que tiene, como salta de una parte del tema a la otra... Si no está hecho perfecto suena raro. No es muy cantado el tema, en realidad. Fue agradable de ver. Está bien. Fue una buena propuesta", expresó.

A su vez, Karina "La princesita" (7) indicó: "Para mí fue como el musical de Charlotte. Se sentó y hubo un gran trabajo de los bailarines que llevaron adelante la puesta. Con esto no estoy diciendo algo malo, yo a veces a Charlotte la encuentra perdida con el cuerpo y no lo noté. La noté muy segura y moviéndose todo el tiempo. Las desafinaciones que hubo no fueron tan importantes, estuvo mejor. Cristian vocalmente es un fuego. Me gustó".

"Se vio bien la puesta. Lo que se vio estuvo elegante, estuvo bien plantado. Lo que sentí, en el caso tuyo, Charlotte, es como que estábamos cerca pero no definías muy bien la afinación de lo que estaba pasando. En el caso tuyo, Cristian, obviamente siempre la embocás bien y creo que lo hiciste bien. Qué se yo... Esperaba un poco más con respecto a la afinación y ese tipo de cuestiones de parte tuya, Charlotte", sumó Oscar Mediavilla.

Por último, la dueña del voto secreto, Moria Casán, precisó: "A mí la puesta no me gustó. Me pareció un desalojo. Parecía que la estaban echando a Charlotte de la casa por no haber pagado las expensas y que la llevaban de un lado para otro. Ella es hermosa, pero le faltó esa cosa 'ronroneante', porque uno esta canción la tiene inevitablemente asociada a Marilyn. El niño siempre es muy bueno, pero no me alcanzó. Estuvieron regular, pero tampoco tan mal".

