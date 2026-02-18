John Malkovich vuelve a la Argentina: cuál es el motivo de su visita

El actor estadounidense John Malkovich regresará a la Argentina para presentar El infame Ramírez Hoffman, una propuesta escénica basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño. La única función será el viernes 27 de marzo a las 20.30 en el Teatro Ópera ON (Av. Corrientes 860), en el marco de una gira internacional que ya pasó por ciudades de Estados Unidos y Europa.

Con más de 70 películas en su trayectoria y dos nominaciones al Oscar, Malkovich es una de las figuras centrales del cine y el teatro contemporáneo. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Relaciones peligrosas, En la línea de fuego y ¿Quieres ser John Malkovich?. A lo largo de su carrera trabajó con directores como Steven Spielberg, los hermanos Coen, Clint Eastwood y Spike Jonze.

John Malkovich en El crítico musical, un espectáculo humorístico que se emitió en Film&Arts Film&Arts

En teatro también desarrolló una intensa actividad como director, con montajes y producciones de ópera en escenarios internacionales. Fue distinguido con el premio Molière en Francia y el Evening Standard en Londres como mejor director. En la Argentina ya había presentado un trabajo escénico en torno al prólogo que Ernesto Sábato escribió para el informe Nunca Más, texto emblemático de la memoria democrática.

En esta nueva propuesta, Malkovich asume el rol de narrador y protagonista durante 90 minutos, acompañado por un trío musical integrado por la pianista franco-rusa Anastasya Terenkova, el violinista Andrej Bielow y el bandoneonista Fabrizio Colombo. El repertorio incluye obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, que forman parte central del relato.

Basada en textos de Roberto Bolaño, la obra reconstruye la figura de Ramírez Hoffman, un aviador y poeta que escribe versos en el cielo mientras participa del aparato represivo de la dictadura chilena. A través de una parodia oscura, el espectáculo expone a un personaje que pretende justificar la violencia en nombre del arte y plantea una pregunta incómoda: ¿puede la creación artística situarse por encima de la ética? La pieza dialoga con la memoria política latinoamericana y con el impacto del terrorismo de Estado.

Malkovich en una presentación en Hamburgo, en 2024 Marcus Brandt - dpa

Bolaño, cuya obra está atravesada por el golpe de Estado de 1973 y la posterior represión en Chile, se convirtió tras su muerte en uno de los autores más influyentes de la literatura en lengua castellana contemporánea. Su narrativa, marcada por el exilio y la violencia política, funciona aquí como núcleo conceptual de la propuesta.

La función de El infame Ramírez Hoffman se realizará el viernes 27 de marzo a las 20.30 en el Teatro Ópera ON. Las entradas, desde $45.000, estarán a la venta a través de Ticketek a partir del jueves 19 de febrero, en tanto que este miércoles inició la preventa exclusiva para clientes Santander (con hasta 6 cuotas sin interés).