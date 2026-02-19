Informes, humor y una entrevista al hueso: así fue el desembarco de Beto Casella en América con BTV

Luego de dos décadas de conducir Bendita en la pantalla de El Nueve, Beto Casella desembarcó en América con un nuevo ciclo, BTV, con algunos de sus colaboradores históricos y un formato que conoce de memoria.

Beto Casella debutó en la pantalla de América Antu Divito Trejo

La cita fue a las 22, luego de LAM, justo cuando terminaba el programa que lo consolidó como conductor televisivo. “Ya estamos en la noche de Buenos Aires. Algunas historias tienen la costumbre de volver. No te muevas que ya arrancamos”, se lo escuchó decir a un locutor, en el clip de presentación que incluyó imágenes de los panelistas, pero también de algunas de las figuras más emblemáticas del mundo del espectáculo y el deporte, creadas con inteligencia artificial.

Y no fue casual. Es que este estreno estuvo pensado más como un regreso que como una novedad.

Una vez terminado el clip, las cámaras enfocaron el estudio, con dos semicírculos que oficiaban de escritorio, una enorme pantalla rodeando la escenografía y cuatro panelistas que aplaudían frenéticos de cada lado; una estructura muy similar a la de Bendita.

Después de que el locutor le diera la bienvenida formal al nuevo canal, Casella apareció exultante, con una sonrisa enorme y los brazos abiertos de par en par. Mientras todos cantaban y aplaudían, y para marcar aún más la continuidad, las cámaras enfocaron primero a Any Ventura y luego a Alejandra Maglietti, dos de las históricas presencias del clásico ciclo de El Nueve.

De fondo, sonaba “Felicità“, la canción de Al Bano y Romina Power. “Este va a ser un poquito el leit motiv del programa, la marcha y la cortina. Voy a presentar a un panel de lujo, conocido, veterano en algunos casos”. Entonces sí, sin preámbulo, el conductor comenzó a nombrar a cada uno de sus colabores: Ventura, Maglietti, Walter Queijeiro, Pachu Peña, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Agustín Guardis, Enzo Aguilar y Gabriel Cartaña.

Un panel de viejos conocidos Antu Divito Trejo

“Hemos llegado. Acá estamos; llegó el 18. Mucha gente me preguntó: ‘¿Che, te parece arriesgarse al cambio?’. Y les digo: ‘Si sale bien, todo lo que toca Beto es un éxito. Y si sale mal, la culpa es de la producción’”, expresó el conductor en una especie de monólogo inicial. “Nos mudamos todos, como verán. Somos como una familia italiana en la que se muda uno y se mudan catorce”, continuó omitiendo a Hermida, su histórica ladera que decidió quedarse al frente de Bendita.

“Yo acá he llegado vivo, después de algunas cositas que me han pasado”, señaló, en referencia a las críticas que despertaron los comentarios homofóbicos de Joe Fernández sobre el bailarín del cuerpo de ballet estable del Teatro Colón, Valentín Fresno, y el tratamiento que se le dio en general al tema en el ciclo radial Nadie nos para, que Casella conduce en la Rock & Pop. De hecho, en un primer momento se anuncio que Fernández formaría parte del staff del programa, pero al menos este miércoles no apareció en pantalla.

El primer clip que presentaron no tuvo el foco puesto en un tema de actualidad, sino que mostró a Casella y los colaboradores cantando el tema de apertura. El resultado fue similar al clip en el que Tamara Bella y un puñado de famosos versionaron “Imagine”, de John Lennon, en plena pandemia.

Y entonces sí, emitieron el primer informe que incluyó algunos de los hechos más comentados de la televisión en los últimos días: la reacción de Verónica Llinás cuando en Los Profesionales de siempre aseguraron que era “Team China” y luego le preguntaron por Luciano Castro; la tensa relación entre Moria Casán y Fernanda Callejón; y la extraña participación de la ex-GH Zoe Bogach, en Pasapalabra.

Inmediatamente después ingresó al estudio el actor Rodolfo Samsó, conocido por su personaje de Alakrán, pero interpretando a Orestes, un representante de artistas. Él fue el encargado de presentar a Pachu Peña, en el rol Héctor Altherian, el único veterinario matriculado para atender therians.

“La matrícula está en trámite, pero quiero avisar que la clínica está en la calle Cucha Cucha. Los adiestro, los escucho, estoy al lado de ellos. Tengo dos hijas, Esther y Ann. Viven un poco alterados con todo esto que pasa y para bajar un cambio les pongo música de Sosa Stherian”, bromeó el humorista, antes de que la producción pusiera al aire un video de los jóvenes que se autoperciben animales y se han vuelto tema de conversación en distintos programas televisivos.

Después de agradecerle a las autoridades del canal y a los responsables de la productora Mandarina, Casella dividió al panel para generar un debate ficticio, en el que unos debían “defender” a los therians al tiempo que otros debían “destruirlos”. Por supuesto que esa puesta en escena no resultó ni graciosa ni entretenida.

El segundo clip estuvo dedicado a un tema un tanto “antiguo”, la reacción de Mirtha Legrand cuando se decidió que Jimena Monteverde ya no esté más en su programa, La Noche de Mirtha, ligada a una poco original teoría sobre la pócima de la longevidad de la conductora, que está a punto de cumplir 99 años. Una vez más, antes del debate hubo tiempo para el humor, con la presencia de Leo Raff interpretando a un chamán poseedor del hipotético elixir.

El programa siguió entre informes con imágenes televisivas emblemáticas e intentos de gags. Nada distinto a lo que desde hace 20 años Casella venía presentando en Bendita.

Uno de los pocos diferenciales fue la extensa entrevista que el conductor le realizó, mano a mano, a Roberto Moldavsky, con preguntas “al hueso” del estilo “¿Cómo te ves desnudo?“. En resumen, el nuevo ciclo está pensado para el público que ya conoce y se divierte con el formato.

El rating

El ciclo arrancó con 3,6 puntos de rating, detrás de Pasapalabra, que medía 8,8 y por encima de Cine Trece (2,8) y Bienvenidos a ganar (1,8). El número fue en baja y, a las 22.35, MasteCherf Celebrity se ponía a la delantera, con 11,4 puntos, el ciclo de películas de eltrece alcanzaba los 3 puntos, y el nuevo ciclo de Casella descendía al tercer puesto, con una medición de 2,4.

A las 22.45, el programa conducido por Wanda Nara en la pantalla de Telefe subió cinco décimas, mientras que eltrece mantenía su medición y BTV descendía a los 2 puntos.