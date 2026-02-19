Rating: cuánto midió el debut de Beto Casella en América

La salida de Beto Casella de canal Nueve, tras 20 años al frente de Bendita, fue uno de los pases del año. El conductor decidió barajar y empezar de nuevo y de la mano de la productora Mandarina llegó a la pantalla de América con BTV. Pero la mudanza televisiva no fue fácil: primero explotó una fuerte polémica por quiénes lo acompañarían en el nuevo proyectos y quiénes se quedarían en el ciclo de archivos. Edith Hermida decidió no ser de la partida y se transformó en la conductora del histórico programa de informes y lo mismo hicieron Evelyn Von Brocke y Horacio Pagani. Por su parte, Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Agustín Guardis, Walter Queijeiro , Enzo Aguilar, Gabriel Cartaña, Leo Raff y el locutor Mariano Flax decidieron seguir al “Capitán” en su nueva patriada. Además, Pachu Peña, una figura muy querida, se sumó a un panel que será rotativo.

A Casella no le tocó un horario fácil, la franja de las 22 es una de las más competitivas de la televisión. Y si bien la pelea será con Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández en el Nueve, desde el próximo lunes a las 22.15 llega Gran Hermano a la pantalla de Telefe y, seguramente, se quedará con gran parte del rating, sobre todo en la semana de su estreno. Si bien no se sabía demasiado de la nueva propuesta, trascendió que tendrá informes sobre la televisión, las redes sociales, streaming, TikTok. Hará un recorrido por lo viral, lo insólito y bizarro que pasó en el día para terminarlo de la mejor manera con estilo de Beto.

El ciclo comenzó puntualmente a las 22 con un piso de 3.5 puntos que le dejó LAM, tercero en la franja. El prime time lo lideraba Pasapalabra con 8.1 con Dalia Gutmann, Laura Azcurra y Agustín Sullivan versus Viviana Puerta, Carla Czudnowsky y Fabio Aste y detrás se ubicó Hija del fuego, la serie de la China Suárez con un pico 4.7. Tras la polémica que desató una serie de comentarios homofóbicos que Joe Fernández hizo en Nadie nos para, el ciclo radial de Casella en la Rock and Pop sobre Valentín Fresno, un bailarín del Teatro Colón, todas las miradas estaban puestas en quiénes integrarían el primer panel del programa y si el conductor iba a hacer alguna referencia el tema, más allá de las disculpas públicas que dieron tanto Beto como su columnista.

El estreno comenzó con una apertura realizada con IA con todos los integrantes del ciclo preparándose para debutar, mezclado con momentos icónicos del cine, la televisión y las redes. “Hemos llegado, acá estamos. Nos mudamos todos, somos como la familia italiana que se van todos. Yo he llegado vivo, después de algunas cositas que pasaron. El colesterol en 48”, bromeó Casella, luego de presentar a todo su equipo. En el arranque el ciclo de América marcó 3.3 puntos y se ubicó segundo en la franja. “No nos vamos a nutrir de la televisión local solamente, hay muchos temas que también pasan en el mundo”, adelantó Beto antes de presentar el primer informe titulado “El país de las maravillas” que incluyó desde Verónica Llinas hablando sobre cómo fue trabajar con la China Suárez a la relación de Moria con sus panelistas, pasando por los errores del rosco de Pasapalabra. En esta instancia el rating subió a 3.8 y continuaba segunda en la franja.

Pasadas las 22.15 comenzó un nuevo episodio de Masterchef Celebrity con Maru Botana de jurado invitada liderando la noche con 10.5. “Vamos a tener mucha música este año” contó Casella, antes de presentar a Alacrán y Pachu Peña que interpretaron un paso de comedia con el conductor. Luego debatieron el tema del momento: los therians, con un informe sobre todo lo que se vio en los medios. A las 22.30 pasó a ubicarse tercero en la franja con 2.7 puntos, detrás del cine de eltrece que tocó los 3.2 con la película Historia de honor con Jonathan Majors y Glen Powell.

Más tarde tuvieron un informe sobre la polémica con Jimena Monteverde y su continuidad en el programa de Mirtha Legrand llamado “Mirtha y la pócima de la longevidad”. Con Roberto Moldavsky inauguraron la sección preguntas al hueso con un mano a mano con el conductor. La noche la lideró Masterchef con un pico de 12 puntos, seguido por eltrece que llegó a 3.4 y el ciclo debutante se mantuvo arriba de los 2 puntos.

Para destacar la calidad de los informes que estuvieron muy bien editados combinados con IA. Las referencias a Bendita fueron inevitables, un ciclo que Casella condujo durante 20 años y al que le dio identidad. En las redes llamó la atención la ausencia de Joe Fernández que fue el único panelista que no estuvo en el estreno. Como cualquier debut tuvo de todo, con poco tiempo para que pudieran hablar todos los colaboradores pero con una idea detrás. No es poco para una televisión que vive de la improvisación y la repetición de temas. Beto y su equipo se conocen, son profesionales y saben cómo llevar con ritmo un proyecto de este estilo. El futuro de la propuesta dependerá de la elección de los tópicos que debatirán día a día y, por sobre todas las cosas, la manera en la que marquen la diferencia con el ciclo de canal Nueve. De eso se trata.