Las explosivas revelaciones en Intrusos de Guido, el hermano de Mauro Icardi

En medio del escándalo permanente que rodea a Mauro Icardi, Wanda Nara y María Eugenia ‘la China’ Suárez, apareció una voz inesperada: Guido Icardi, el hermano menor del jugador, quien decidió romper el silencio en Intrusos (América TV).

Aunque Mauro, Guido e Ivana Icardi son hijos del mismo padre y madre, las internas familiares marcaron su infancia. “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente”, comenzó por decir Guido al explicar el vínculo actual con el futbolista. Sobre la historia familiar, detalló: “Todos nosotros somos de Rosario, pero en el 2002 viajamos a Gran Canaria y después en el 2011 empieza la interna en mi casa. Mis viejos se separan, Mauro se va a jugar afuera y en el 2013 yo volví a la Argentina con mi papá”.

Desde entonces, el contacto fue mínimo y esto llevó a que perdieran casi en su totalidad el trato diario. “Nos habremos visto en alguna Navidad, cumpleaños, una vez que estaba en Suiza, que él tenía un partido de Champions. No hemos hablado mucho”, recordó sobre los últimos años.

El hermano de Mauro habló de las internas familiares del clan Icardi

En relación a cómo es Mauro en la vida real, el joven reconoció que el deportista es tal cual se lo ve en televisión. “Él tiene una personalidad muy fuerte. Un carácter muy fuerte. Es una persona que cuando se le mete algo en la cabeza siempre quiere que las cosas sean a su modo”, señaló. También se refirió a las versiones que durante años señalaron a Wanda Nara como responsable de cambios en la actitud de Mauro: “Wanda no lo cambió. Yo creo que él al alcanzar la fama, el éxito... ahí es cuando se muestra cada uno cómo es. Él es como lo ven en la tele. Con sus respuestas picantes, con sus puestas en lugares a la gente”. Y agregó: “Él es muy obsesivo, siempre de querer controlar las cosas”.

En relación con las denuncias por violencia que realizó Wanda Nara contra su exmarido, Guido defendió a su hermano. “Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga esas actitudes violentas”, argumentó.

La invitación que Mauro Icardi nunca respondió a su hermano

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando habló de su próximo casamiento. Guido planea dar el “sí” este año en Rosario y expresó su deseo de reunir a toda su familia. Sin embargo, Mauro aún no confirmó asistencia. “Está invitado. Todavía no respondió. Ni siquiera clava el visto, ghostea. Ya son 11 años que estamos con esta situación. Al principio como que sí, cuando tenía 19 años me lo tomaba re personal. Decía: ‘Uy, es la guerra con Wanda’. Pero ahora ya como que uno se acostumbra a vivir sin su hermano”, explicó con dolor.

El hermano de Mauro Icardi habló del distanciamiento entre ambos

Pese a la distancia, dejó en claro que no guarda rencor y que siempre desea que le vaya excelente en el fútbol. “Espero que venga para Newell’s, lo tendríamos cerca, en Rosario. Espero que termine su carrera en Newell’s porque de verdad él es muy fanático”, concluyó.