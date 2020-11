Oscar Mediavilla protagonizó un insólito blooper en el Cantando 2020 (eltrece) y no se quedó callado.

Oscar Mediavilla, jurado del Cantando 2020, tuvo un descuido fashionista y, advertido al respecto, no se quedó callado. ¿Qué fue lo que pasó?

El jurado y productor musical andaba con el cierre del pantalón bajo. Ante esto,

Laurita Fernández, que conduce el show junto a Ángel De Brito, no pudo evitar tentarse de la risa.

"Después de 20 años de trabajar en esto, que se me baje la bragueta un día y que no se vea nada, no es nada malo, ¿no? Además, no lo hice a propósito", dijo Mediavilla.

"Hoy tenía la bragueta abierta porque cuando llego, estaciono la camioneta, me saco el saco y me abro el pantalón para acomodarme la camisa. Después, me olvidé de subirme la bragueta", explicó Mediavilla para eltrecetv.

Quien lo mandó al frente durante el vivo fue Moria Casán: "Gustavo Moro, mi amigo, me avisó que Oscar Mediavilla tenía la bragueta abierta cuando lo presentaron", dijo La One. Y el productor musical le contestó: "Tengo muchos mensajes".

"¿Sabés lo que pasó? Me acomodé la camisa. Y mi mamá me enseñó a estar siempre listo. Es un calzoncillo rojo", describió Oscar Mediavilla. "Gustavo Moro agrega algo, ¿puedo decirlo?", sugirió Moria. "No", le respondió el conductor, por las dudas.

"Vamos a organizarnos un poco. Acá me dicen cosas que hablan muy bien de mí", se jactó Mediavilla. "Humildad aparte", retrucó De Brito. "El cierre lo re deschava", concluyó Laurita Fernández, tentada de la risa.

