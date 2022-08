Se cayó del escenario en La Voz, la vendaron y ganó por unanimidad el duelo más especial de la noche

Todo puede pasar en un reality. Con las cámaras siempre encendidas, los espectadores se vuelven testigos de todo lo que sucede: momentos emotivos, pero también algunos bochornosos. Así le ocurrió a una de las participantes de La Voz Argentina (Telefe), Julia Ferrón, perteneciente al equipo del coach Ricardo Montaner, que protagonizó una caída que afortunadamente solo quedó en un susto e hizo reír a los jurados y al público. Pasado este momento, en la noche de este miércoles, gracias a su talento ganó por unanimidad el duelo que enfrentó en los knockouts.

La concursante bajaba por las escaleras del escenario, luego de un ensayo junto a su entrenador, su compañera Eliana Carletta y el cantautor Alejandro Lerner, que acudió como invitado al programa. Fue allí cuando se tropezó con uno de los escalones y cayó al piso. Al instante, su compañera intentó levantarla, mientras Montaner le ofrecía agua al cantante sobre el escenario, ya que ambos no se percataron de lo sucedido.

“¿Qué pasó? ¿Te caíste? Y vos y yo hablando aquí... pelot...ces”, dijo el coach, en referencia a su actitud junto a Lerner. E ironizó: “Menos mal que te dijimos que cantabas bien. Porque si te hubiéramos dicho lo contrario...”. El intérprete de “A todo pulmón” también se preocupó por el estado de la joven: “¿Te lastimaste?”.

Se cayó del escenario, la vendaron y ganó por unanimidad el duelo más especial de la noche en La Voz

Todo habría quedado en una anécdota, pero las cámaras filmaron el momento y, además, la concursante se presentó al show televisivo con una férula ortopédica. Luego de interpretar la canción “Amores extraños”, de Laura Pausini, el presentador del reality, Marley, le consultó a qué se debía. “¿Qué pasó en el pie?”, dijo.

“Ensayábamos con Lerner y [las dos concursantes] se fueron por allí, hablábamos maravillas con Alejandro. Yo creo que ella se fue impresionada con lo de Lerner. A lo que bajó ahí y cayó como una plancha”, explicó Montaner, lo que provocó la risa de los entrenadores, el público y de la propia implicada.

La joven expresó: “Estaba muy emocionada. Me olvidé de todo, de que había escalones... Pensé que iba volando. No sentí dolor en el momento, pero después sí me empezó a doler”.

Montaner prosiguió: “Se detuvo todo hasta que llegaron los paramédicos. Fue un rato bastante particular. Claro, nos dolía su dolor, pero al mismo tiempo fue medio bizarro”.

ARCHIVO-. Ricardo Montaner es uno de los entrenadores de 'La Voz Argentina'.

La joven agradeció al equipo de producción por su asistencia: “Me animaron mucho. Aparte, la cuota de humor que puso Ricardo en ese momento. Yo no sabía si me reía por los nervios o por todo lo que me decía él. Me decía que no cantaba con el tobillo, que estaba todo bien”. Y el entrenador le respondió, entre risas: “Por suerte, no fueron las cuerdas vocales. Se canta igual”.

Luego del episodio y de la interpretación de la concursante sobre el escenario, se reveló el resultado del enfrentamiento en el knockout entre Ferrón y Carletta, que interpretó “Inevitable”, de Shakira. A pesar de la caída y del dolor del tobillo, Ferrón cerró la noche de manera maravillosa. El jurado, compuesto además por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky, le dio la unanimidad de los votos a Julia, que seguirá en los Play Off en el equipo de Montaner.