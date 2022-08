Rating: Marcelo Tinelli no bajó los brazos y logró acercarse a La Voz Argentina

Este martes, los números del rating televisivo subieron en casi todas las franjas y depararon algunas sorpresas. Indudablemente, la gran competencia de cada día es la que se establece entre La Voz Argentina (Telefe) y Canta conmigo ahora (eltrece) en el último tramo del prime time.

Ayer, el programa conducido por Marcelo Tinelli -que subió su promedio considerablemente- se acercó al formato liderado por Marley, achicando la brecha existente ente ambos. Mientras que La Voz Argentina cerró su promedio en 13,6 puntos , Canta conmigo ahora lo hizo en 11,3 puntos , ubicándose en el tercer lugar entre lo más visto del día.

En cuanto a los picos, la versión local de The voice llegó hasta los 14,8 puntos y la adaptación de All together now trepó hasta los 12,6 puntos. Luego de haber perforado el piso de los diez puntos, el ciclo de Marcelo Tinelli recuperó audiencia a la par que La Voz Argentina bajó algunas décimas.

En eltrece, por solo dos décimas por sobre Canta conmigo ahora, Guido Kaczka lideró con Los 8 escalones del millón , espacio que cerró su promedio en 11,5 puntos y escaló hasta un máximo de 12,8 puntos, también dos décimas más que el pico de Marcelo Tinelli, cerrando una jornada muy pareja para los programas líderes de la emisora a la que, en pocos días, regresará Mirtha Legrand con sus programas del fin de semana .

La ficción Fugitiva (Telefe) hizo el mismo número que Los 8 escalones del millón, produciéndose un empate, en pleno prime time, entre Telefe y eltrece en la segunda posición de los líderes del día.

Fugitiva, la tira turca que Telefe emite en el prime time con muy buenos resultados de rating Telefé

Al amanecer, Buen Telefe (Telefe) hizo 2,8 puntos, tres décimas más que Arriba argentinos (eltrece). A la medianoche, En síntesis (eltrece) lideró con 6,4 puntos, superando los 5,1 puntos de Staff de noticias (Telefe). En todos los casos, buenas marcas para el inicio y la finalización del día.

Por la mañana, Socios del espectáculo (eltrece) midió muy bien, achicando la distancia con su competidor directo. El programa sobre farándula conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich promedió 6,1 puntos, un buen número, pero que no le permitió superar a Ariel en su salsa (Telefe) que marcó seis décimas más.

En elnueve, lo más visto fue Bendita con 4 puntos de promedio seguido por Telenueve central, que marcó 3,9 puntos. Telenueve al mediodía viene subiendo su rendimiento y ayer cerró en 3,3 puntos. Los tres programas ganaron en la competencia con América.

También en elnueve, esta semana se estrenó Flechazo, amor oculto , ciclo conducido por Darío Lopilato y Franco Torchia en torno a la unión de parejas. Ayer, el programa marcó 2,3 puntos, solo una décima menos que Intrusos (América), su competidor directo. A su vez, El sueño de tu casa propia, conducido por Denise Dumas, hizo 1,2 de promedio.

Denise Dumas, Dario Lopilato y Franco Torchia las nuevas caras de la tarde de elnueve Captura Archivo

LAM encabezó en América con 2,7 puntos y escaló hasta un máximo de 3,4 puntos. En esta señal, América noticias llegó a 2 puntos y escaló a un máximo de 2,5 puntos.

Para la TV Pública, ayer su mejor audiencia se dio en las primeras horas de la tarde con Cocineras y cocineros argentinos y Todos estamos conectados, ciclos que promediaron 1,2 y 1 punto, respectivamente.

Editando tele cosechó 0,7 décimas y fue lo más visto de Net TV. En Bravo TV, la ficción Avenida Brasil encabezó la audiencia de la emisora con 0,5 décimas de promedio.

Momentos destacados

Soledad Pastorutti y Diego Torres son palabra autorizada para aconsejar a los participantes de La Voz Argentina. Así lo hicieron con Huilén, una destacada aspirante a superar esta instancia del certamen.

José Luis “El Puma” Rodríguez integra el panel de cien jurados de Canta conmigo ahora. Sin embargo, ayer se subió al escenario y, como si fuese un concursante más, entonó su hit “Agárrense de las manos”.

En Telenueve central se dio cuenta de una nueva quema de pastizales en el Delta de Rosario , lo cual provoca la emanación de gases tóxicos que afectan a la población de esta ciudad santafecina.

Los 10 más vistos

1. La voz argentina (Telefe) 13,6 puntos de rating

2. Fugitiva (Telefe) / Los 8 escalones del millón (eltrece) 11,5 puntos

3. Canta conmigo ahora (eltrece) 11,3 puntos

4. Telefe noticias (Telefe) 10,3 puntos

5. Zuleyha (Telefe) 9,9 puntos

6. Nuestro amor eterno (Telefe) 8,9 puntos

7. Soñar contigo (Telefe) 8,8 puntos

8. El noticiero de la gente – Hercai (Telefe) 8,5 puntos

9. Telenoche (eltrece) 7,7 puntos

10. Cortá por Lozano (Telefe) 7,2 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.