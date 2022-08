Rating: un relato bíblico destronó a La Voz Argentina y una ficción turca corrió del podio a Kaczka y Tinelli

Las ficciones de producción foránea que Telefe pone en el aire durante su tarde y el prime time lideran sus franjas y se posicionan en los primeros puestos entre los programas más vistos de cada día , conformando un fenómeno de audiencia de características muy particulares. Ayer, el canal alteró parte de su bloque nocturno ofreciendo el anteúltimo capítulo de la novela turca Fugitiva y el estreno de las primeras escenas de Génesis , una nueva producción brasileña que se suma al largo historial de títulos vinculados a la cuestión bíblica. La decisión de programación fue todo un acierto , al menos en términos de números.

Este lunes, lo más visto del día fue el debut de Génesis , con un episodio que se inició a las 21.45 y culminó cuarenta y cuatro minutos después. El rating promedio fue de 14,5 puntos , con un pico de audiencia de 15 puntos. Previamente, Telefe emitió algunas escenas de Fugitiva, en un episodio comprimido de tan solo media hora que marcó un promedio de 11,8 puntos , ubicándose en el tercer lugar entre lo más visto del día.

La Voz Argentina (Telefe), que perdió el primer puesto en manos de Génesis , se quedó con el segundo lugar, gracias a su buen promedio de 12,1 puntos y un pico de 13 puntos.

Marley en la conducción y los jurados Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau & Ricky y Ricardo Montaner hacen de La Voz Argentina un gran show Telefé

El muy buen rendimiento de sus ficciones y del big show conducido por Marley hicieron que Telefe le restara público a eltrece , razón por la cual sus ciclos más fuertes, Los 8 escalones del millón y Canta conmigo ahora, no llegaron a los dos dígitos en sus promedios . Así las cosas, el ciclo de juegos conducido por Guido Kaczka marcó 9,4 puntos y la versión local de All together now a cargo de Marcelo Tinelli llegó a los 9,1 puntos , ubicándose en el quinto y séptimo lugar de los más vistos del día, respectivamente.

En este contexto particular que ofreció el lunes en materia de rating, hubo un jugador que pisó la cancha fuerte. Se trata de Zuleyha, otra ficción de origen turco que Telefe pone en el aire sobre el final de la tarde y que ayer escaló hasta el puesto sexto de los más vistos, gracias a su promedio de 9,3 puntos y un pico de 10,2 puntos. Los números de Zuleyha le permitieron liderar la franja, superando los 6,4 puntos de 100 argentinos dicen (eltrece), ciclo de juegos a cargo de Darío Barassi.

También las ficciones que Telefe ubica por la tarde, lejos del prime time, midieron muy bien. Nuestro amor eterno y Hercai marcaron 8,5 y 8,3 puntos, respectivamente, ubicándose en los últimos dos puestos de la tabla de los diez ciclos más vistos de la grilla televisiva.

Respecto de la competencia informativa, en una jornada álgida en cuanto a la realidad política del país, Telefe noticias (Telefe) lideró el género con un promedio de 10,7 puntos , superando los 7,4 puntos de Telenoche (eltrece).

En América, los números bajaron un poco y LAM, liderado por Ángel de Brito, compartió el liderazgo con Intrusos , conducido por Flor de la V. Ayer, ambos ciclos midieron 2,5 puntos de promedio y sus picos de audiencia fueron parejos: 3 y 2,9 puntos, respectivamente.

Flor de la V lideró la audiencia de América con Intrusos, empatando los números de LAM

En elnueve, se dio un hecho muy poco usual, al perder Bendita el habitual liderazgo en el canal y quedar en el tercer lugar en el ranking de la emisora. Este lunes, los noticieros Telenueve pisaron fuerte y se ubicaron en el primer y segundo lugar de los más vistos del canal.

Desde las 18.58, Telenueve central, a cargo de Claudio Rígoli y Mariana Verón, promedió 3,4 puntos y escaló a un pico de 3,7 puntos superando el 1,8 de América noticias (América) y a LAM. A su vez, Telenueve al mediodía, con la conducción de Marisa Andino y Esteban Mirol, marcó 3,2 de promedio y trepó hasta los 3,5 puntos, ganándole a América noticias mediodía (América), que hizo 1,1. La Gerencia de Noticias de elnueve está a cargo de Marcelo Antín, un profesional de dilatada trayectoria en el medio, responsable de posicionar los espacios periodísticos del canal, haciendo subir los números de una señal que suele cosechar cifras tibias. En cuanto al formato histórico conducido por Beto Casella, el promedio fue de 3 puntos, superando por cinco décimas a LAM, su competidor directo.

Cocineras y cocineros argentinos fue lo más visto de la TV Pública con un promedio de 1,1. En Net TV, también las ficciones extranjeras le permitieron la mejor audiencia. Esta vez, El señor de los cielos encabezó en la señal con un promedio de 0,5 décimas. Lo mismo sucedió con Bravo TV, donde Destilando amor lideró con una décima menos.

Momentos destacados

Un relato bíblico sui generis. La impronta de Génesis va en busca de la historia sagrada, pero con los componentes de un culebrón que se toma licencias en el reflejo de aquellos acontecimientos donde se une mitología, religión y fe.

En Mediodía noticias se mostraron las imágenes de un suceso muy particular ocurrido en la Plaza Dorrego del barrio de San Telmo, cuando un niño perdido buscaba a su padre . Los vecinos, turistas y hasta los músicos que suelen animar el lugar con su arte comenzaron un operativo que dio buenos frutos. Este noticiero promedio 6,2 puntos.

En Animales sueltos se dispuso un móvil en vivo para reflejar lo que ocurría en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , en una jornada compleja para la actualidad política del país. El ciclo, a cargo de Alejandro Fantino, promedió 0,7 décimas.

Los 10 más vistos

1. Génesis (Telefe) 14,5 puntos de rating

2. La voz argentina (Telefe) 12,1 puntos

3. Fugitiva (Telefe) 11,8 puntos

4. Telefe noticias (Telefe) 10,7 puntos

5. Los 8 escalones del millón (eltrece) 9,4 puntos

6. Zuleyha (Telefe) 9.3 puntos

7. Canta conmigo ahora (eltrece) 9,1 puntos

8. El noticiero de la gente (Telefe) 8,6 puntos

9. Nuestro amor eterno (Telefe) 8,5 puntos

10. Hercai (Telefe) 8,3 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.