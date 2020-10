Wanda Nara lució un increíble y carísimo look de Louis Vuitton que despertó furor en Instagram

10 de octubre de 2020 • 10:56

Wanda Nara asistió como invitada VIP de Louis Vuitton al cierre de la Semana de Moda en París. El histórico evento que reúne a las mejores marcas del mundo para deleitar con sus diseños se vio totalmente afectado por la pandemia del coronavirus.

Varias presentaciones fueron virtuales pero un grupo reducido pudo organizar sus desfiles con público. La esposa de Mauro Icardi se sentó en primera fila con protocolo y lució un conjunto valuado en U$D 4210.

Wanda se vistió con una camisa con el clásico holograma de la marca que según la página oficial cuesta US$1600, algo así como $131.200 al dólar oficial y unos $248.000 con el dólar blue. También mostró el pantalón pinzado que el precio de un modelo similar ronda los US$1430 el cual cotizado en pesos sería unos $117.260 al dólar oficial y $221.650 al dólar blue.

Al look lo completó con un tapado a juego y una de las mini carteras clásicas de la marca valuada en US$1180 (lo que sería $96.760 con dólar oficial y $182.900 con dólar blue). Con orgullo, la blonda reveló que todo lo puesto corrió por parte de la lujosa marca a la cual agradeció con una serie de fotos que describían un simple merci.

El total look de la esposa de Icardi cosechó miles de likes y hasta recibió el divertido comentario de su hermana Zaira Nara que generó furor entre los fans: "¿Está por ahí mi conjunto? porque no me llegó a casa", escribió.

Como era de esperar, cada minuto del desfile fue transmitido por la propia empresaria quien además de mostrarse feliz por presenciar el show, dejó en evidencia el orgullo de formar parte de tal magnitud de evento.