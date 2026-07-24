Carmen de Carlos, periodista española: “Han dimensionado lo de Rosalía”

En medio del escándalo que generó que Rosalía compartiera un video de Mia Khalifa con su canción La Perla que despreciaba a la Argentina, una periodista española decidió salir en defensa de la cantante en la televisión argentina. Carmen de Carlos dialogó con DDM (América TV) y sostuvo que la campaña de odio que se generó en nuestro país es solo llevada adelante por un grupo minoritario de influencers y no por sus verdaderos fans.

“Lo que hace Rosalía es darle un repost al video de una señora que está cantando ‘La Perla’ y lo que pone esa señora es una frasecita que dice: ‘Ahora que derrotamos a La Perla’. A ver, yo he visto los espectáculos que se armaban en Buenos Aires, entre River y Boca. Los autobuses con gallinas disfrazadas, las barbaridades, los cantos, todo. Y esto que le da el repost Rosalía a mí me parece una reacción sobredimensionada. Yo no digo que esté bien. Es equivocado, pero Rosalía pide inmediatamente disculpas“, defendió la comunicadora a su compatriota.

Periodista española defiende a Rosalía de las críticas

Fue entonces que los panelistas del ciclo le recordaron que la estrella española tardó más de un día en pedir disculpas y cuando lo hizo fue con tan solo dos fotos en sus historias de Instagram. “No, es que me parece que estáis, insisto, sobredimensionando lo que hizo Rosalía, que fue darle un repost. Entonces, ese exceso de sensibilidad, yo no lo comparto, no lo veo”, lanzó.

A su vez, insistió en que quienes más insultaron en redes sociales a la cantante fueron jóvenes influencers de TikTok. “Sí he visto, como es normal en el mundo de los influencers, de la gente que se desquita en TikTok, de vamos a armar la polémica, necesito audiencia, entonces sí, vamos a insultarla. Pero son minorías ruidosas”, remarcó.

Rosalía reposteó una publicación de Mía Khalifa y generó una catarata de comentarios negativos

Carmen de Carlos también negó que el término “perla” se tratara de un insulto tan potente como el que se comentó en los últimos días. “Pidió disculpas por la reacción que ha habido en Argentina con todos esos periodistas influenciados. Por eso me parece realmente muy educada cuando ella dice: ‘Oye, lo siento, yo no quería ofender’. Ahora, ¿querías hacer de eso una cuestión de Estado? Hacemos una cuestión, ¿sabes? Pero es ridículo. Que la gente devuelva las entradas de Rosalía. ‘Uy, Rosalía, que la hemos invitado a comer, a cenar’. A Rosalía le sobran los millones. Rosalía va a tener lleno siempre y da igual Buenos Aires”, exclamó en referencia a algunos comentarios de usuarios argentinos en redes sociales que recordaron el recorrido que hizo la cantante por el país en su última visita, antes de anunciar sus shows para agosto de 2026.