Carolina Papaleo contrató a un detective para saber si le eran infiel

Carolina Papaleo visitó este martes Iluminadas, el ciclo que conduce Iliana Calabró en la TV Pública, y sorprendió al contar una anécdota relacionada con su pasado amoroso que dejó a más de uno con la boca abierta.

Carolina Papaleo Patricio Pidal/AFV

“¿Es cierto que una vez contrataste a un detective?“, le preguntó la conductora. Lejos de evitar referirse al tema, la actriz lanzó: ”Ah sí, mi amor. Fue hace poco, eh. No fue hace tanto...Tuve una situación rara".

Al escucharla, Calabró le dijo: “Te olía raro”. Eso le dio el pie a entrar en detalles: “Como lo que me decía, había algo que no cerraba. Entonces llegó un momento en el que llamé a una amiga mía productora y le dije: ‘Mirá, no se lo digamos a nadie’. Esto va a quedar entre las dos porque yo pensé que me iba a decir: ‘Vos estás totalmente loca’, que ella ya sabe que estoy totalmente loca, y entonces eso lo salteó”.

Carolina Papaleo y una insólita ocurrencia (Foto: Captura Instagram)

Y continuó: “Yo necesito un detective, necesito saber, corroborar... Él no vivía acá, vivía en la costa, vivía en un barrio cerrado... No me podía ir yo con el auto a chequear”.

En ese sentido, mencionó que su amiga escribió en el chat que tenía con colegas que “necesitaba un detective”. “Le pasaron tres nombres; la primera era una mujer. Entonces, yo dije ‘Quiero una mujer porque me va a entender”, confió.

Al contactarla, Papaleo recordó haberle pasado todos los datos que había recolectado: “Al otro día la detective me dijo: ‘Sí, olvidate. Fue con la mujer. Se fue afuera de viaje’. Entonces dije: ¿Cómo con la mujer?“.

Carolina Papaleo sorprendió con una particular anécdota (Foto: Captura TV)

Ante la sorpresa de Calabró, la invitada aclaró que la decisión que tomó fue terminar la relación. “No hice nada. Primero lo llamaba porque vivía en la costa. Después me terminé juntando y le dije: ‘Ya está. Empecé a matchear y hay algo que no me cerraba; lo único que me cerraba era que habías vuelto con tu mujer’. Porque él decía que estaba separado”, cerró.