Se dieron a conocer los nominados a los Premios ACE

Una vez más la Asociación de Cronistas del Espectáculo dio a conocer el listado de nominados a los premios que entrega anualmente, dedicados a distinguir lo mejor del teatro local. En esta ocasión se trata de 31 rubros, donde se valoran los esfuerzos en materia de autoría, dirección, actuación y áreas técnicas, tanto en espectáculos para adultos como infantiles.

Esta temporada, al igual que las dos anteriores, el género que acaparó la mayor cantidad de nominaciones fue el musical. Company, que dirigió y protagonizó Fernando Dente, fue el que más nominaciones obtuvo (11), seguido muy de cerca por Billy Elliot (10), Hairspray e Invasiones I (9) y Charlie y la fábrica de chocolate (8). Los dramas más nominados fueron La obra, con 9 nominaciones; La niña sobre un altar, con 7; y Misery, con 6. La comedia más considerada fue Berlín Berlín, que tuvo un récord de 8 nominaciones. En cuanto al teatro alternativo, dos fueron las obras más reconocidas: Nido de lagarto, de Franco Verdoia, con 5 nominaciones; y La muerte de un viajante, que protagonizan Alejandro Awada e Ingrid Pelicori, con 4.

El musical Billy Elliot tiene 10 nominaciones a los Premios ACE MELINA ERCOLI

Cabe destacar que, además de reconocer los rubros habituales, este año, en su 35º gala, la Asociación de Cronistas del Espectáculo entregará por primera vez el Premio a la Trayectoria y lo hará “por partida triple”. Se honrarán con un premio especial las carreras del escenógrafo Jorge Ferrari y de las actrices Soledad Silveyra y Moria Casán. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional y será transmitida a todo el país a través de la TV Pública.

A continuación el listado completo de nominados, rubro por rubro:

Autora/Autor

-Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)

-Mariano Pensotti y Grupo Marea (Una sombra voraz)

-Marina Carr (La niña sobre un altar)

-Mauricio Kartun (Baco polaco)

-Ricardo Hornos (Invasiones I)

-Gustavo Garzón (Un hombre solo es demasiado para un

hombre solo)

Drama y/o Comedia dramática

-La niña sobre un altar

-Misery

-La obra

-Baco polaco

-Las hijas

-Manifestum

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática

-Analía Couceyro (La niña sobre un altar)

-Julia Calvo (Misery)

-Julieta Díaz (Las hijas)

-Pilar Gamboa (Las hijas)

-Marilú Marini (Manifestum)

-Susana Pampin (La obra)

-Alejandra Flechner (La obra)

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática

-Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)

-Juan Gil Navarro (Misery)

-Aníbal Gulluni (Baco Polaco)

-Horacio Acosta (La obra)

-Diego Velázquez (La Obra)

-Carlos Portaluppi (Maldita felicidad)

Dirección de drama y/o comedia dramática

-Oscar Barney Finn (La niña sobre un altar)

-Jorge Suárez (Los pilares de la sociedad)

-Manuel González Gil (Misery)

-Mariano Pensotti (La obra)

-Adrián Suar (Las hijas)

-Mauricio Kartun (Baco polaco)

Comedia

-Sottovoce

-Berlín Berlín

-El estado de la unión

-El chat de mamis

-Tirria

-Casual

Actriz en comedia

-Lorena Vega (Sottovoce)

-Eleonora Wexler (El estado de la unión)

-Fernanda Metilli (Berlín Berlín)

-Karina Hernández (El chat de mamis)

-Andrea Politti (Tirria)

Actor en comedia

-Fernán Mirás (Sottovoce)

-Gonzalo Heredia (El estado de la unión)

-Pablo Rago (Berlín Berlín)

-Diego Capusotto (Tirria)

-Rafael Spregelburd (Tirria)

-Diego Gentile (Casual)

Directora/director de comedia

-Corina Fiorillo (Berlín Berlín)

-Marcelo Caballero (El chat de mamis)

-Marcos Carnevale (Desde el jardín)

-Mariano Pensotti (Sottovoce)

-Andrea Garrote (El estado de la unión)

-Carlos Branca (Tirria)

Actriz o actor de reparto en drama y/o comedia

-Mara Bestelli (Los pilares de la sociedad)

-Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín)

-Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín)

-Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

-Daniel Miglioranza (Desde el jardín)

-Maxi de la Cruz (Berlín Berlín)

Actuación en obra para un solo personaje

-Jorgelina Aruzzi (por El ser querido)

-Luciano Cáceres (por Paraíso)

-Paulo Brunetti (por Vanya)

-Leonardo Sbaraglia (por Los días perfectos)

-Arturo Puig (Buenas Palabras)

Musical

-Hairspray

-Company

-Billy Elliot

-Charlie y la fábrica de chocolate

-Invasiones I

-Casi normales inmersivo

Music Hall/Café concert

-Astor, Piazzolla eterno

-Ellas son tango

-Juan, estoy en la puerta, bajá!

-The Opera Locos

-Boîte

Director general de musical/Music hall/Café concert

-Fernando Dente (Company)

-Fernando Dente (Hairspray)

-Rubén Szuchmacher (Billy Elliot)

-Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolate)

-Mariano Demaría (Annie)

-Sebastián Irigo (El mago de Oz)

-Ricardo Hornos (Invasiones I)

Dirección musical

-Gaby Goldman (Billy Elliot)

-Damián Mahler (Company)

-Damián Malher (El mago de Oz)

-Javier López del Carril (Invasiones I)

-Néstor Tedesco (Anastasia)

-Humberto Ridolfi (Ellas son tango)

Actuación femenina en musical

-Alejandra Radano (Company)

-Alejandra Radano (Hairspray)

-Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

-Elena Roger (Invasiones I)

-Vanesa Butera (Company)

-Julieta Nair Calvo (Annie)

-Melania Lenoir (Casi normales inmersivo)

Actuación masculina en musical

-Fernando Dente (Company)

-Agustín “Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate)

-Campi (Papá por siempre)

-Sacha Bercovich (Billy Elliot)

-Roberto Peloni (Casi normales inmersivo)

-Carlos Casella (Boîte)

-Francisco Pesqueira (Juan, estoy en la puerta, bajá)

Espectáculo de humor

-Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)

-Salud, Moldavsky y amor

-Experiencia Dalia Gutman (No me calmo nada)

Obras en teatro alternativo

-Como Bestias

-Nido de lagarto

-Bernarda, la de la casa

-Las Adoro

-La muerte de un viajante

-Hotel Monday

Dirección en teatro alternativo

-Marcelo Moncarz (Como bestias)

-Franco Verdoia (Nido de lagarto)

-Daniel Marcove (La muerte de un viajante)

-Oscar Barney Finn (Vanya)

-Eleonora Valdez (Bernarda, la de la casa)

-Florent Bergal (Hotel Monday)

Actuación femenina en teatro alternativo

-Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)

-Silvina Sabater (Nido de lagarto)

-Yamila Ulanovsky (Como bestias)

-Lucía Adúriz Bravo (Las Adoro)

-Ana María Bovo (Ruth)

-Noemí Frenkel (Matria)

-Julia Muzio (Bernarda, la de la casa)

Actuación masculina en teatro alternativo

-Gustavo Garzón (Un hombre solo es demasiado para un hombre solo)

-Horacio Acosta (Nido de lagarto)

-Mariano Saborido (Las Adoro)

-Diego Velázquez (Una sombra voraz)

-Alejandro Awada (La muerte de un viajante)

Infantil

-El mago de Oz

-La flauta mágica

-El superamigo imaginario

-Ojo de pez

-El salpicón

-Migue y Lucy, una historia de rock

-Remigio Verdiales, un carpincho

Revelación

-Damián Betular (Hairspray)

-Belén Bilbao (Hairspray)

-Minerva Casero (Anastasia)

-Joaquín Mondino Formichelli, Mateo Tognolotti y Fran Molozag (Billy Elliot)

-Valentín Born Pinto (El alma de la noche)

Música original

-Shino Ohnaga (La niña sobre un altar)

-Martín Bianchedi (Misery)

-Diego Vainer (La obra)

-Damián Kompel (Desde el jardín)

Escenografía

-José Ponce Aragón (Charlie y la fábrica de chocolate)

-Gonzalo Córdoba Estévez (Invasiones I)

-Gonzálo Córdoba Estévez (Company)

-Gonzalo Córdoba Estévez (Berlín Berlín)

-Cecilia Zuvialde (Nido de lagarto)

-Mariana Tirantte (La obra)

Iluminación

-Matías Sendón (Invasiones I)

-Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)

-Gonzalo Córdova (Billy Elliot)

-David Seldes (Company)

-Mariano Demaría y Santiago Cámara (Astor, Piazzolla eterno)

-Matías Sendón (Misery)

Vestuario

-Stella Maris Müller (Anastasia)

-Gustavo Alderete (Hairspray)

-Graciela Galán (Invasiones I)

-Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Charlie y la fábrica de chocolate)

-Sofía Di Nunzio (Billy Elliot)

-Sofía Di Nunzio (El mago de Oz)

Coreografía

-Vanesa García Millán (Company)

-Vanesa García Millán (Hairspray)

-Analía González (Charlie y la fábrica de chocolate)

-Analía González (Annie)

-Alejandro Ibarra (Anastasia)

-Leandro Gómez (Ellas son tango)

Sonido

-Gastón Brisky (Hairspray)

-Gastón Brisky (Company)

-Gastón Brisky (Billy Elliot)

-Eugenio Mellano Lanfranco (Annie)

-Emilio Nicoli (Ellas son tango)

-Gastón Briski y Alejandro Zambrano (Anastasia)

Producción

-Diego Romay y Omar Romay (Billy Elliot)

-Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg (Charlie y la fábrica de chocolate)

-Club Media y Olga (Hairspray)

-CTBA, Club Media, Carlos Mentasti y Alephmedia (Invasiones I)

-The Stage Company (El curioso incidente del perro a medianoche)

-Club Media (Company)