Cecilia Bolocco reapareció en redes tras su matrimonio y contó que sufrió un accidente

La actriz Cecilia Bolocco y el empresario José “Pepo” Daire se casaron el sábado pasado, luego de seis años de relación, en una ceremonia íntima y privada. En un inicio, la pareja tenía prevista su boda para el próximo 22 de octubre, pero adelantaron la fecha de la unión. Tras el festejo del fin de semana, la exmodelo reapareció en las redes sociales y contó a sus seguidores que se siente “muy feliz”.

“Estoy muy cansada, pero llegué a mi nuevo hogar y estoy muy feliz”, apuntó la conductora chilena, a través de un vivo de Instagram que realizó desde la vivienda que comparte junto a su nuevo marido. “Hoy estuve en la fábrica todo el día y, después, pasé a ver a mis padres. Pero, en fin, están hablando con la señora de Daire. Estoy muy contenta”, apuntó.

Bolocco mostró en el video, al que se sumaron casi 10 mil seguidores, su anillo de casada, aunque hizo una curiosa confesión. “Ando con argolla. Adentro dice ‘Pepito’, pero no me atreví a quitármelo aún para leerlo. Me da cosa”, señaló.

Cecilia Bolocco reapareció tras su boda con Pepo Daire y contó que está muy feliz.

Uno de sus seguidores advirtió que acababa de recibir la noticia de su casamiento. “Sí, me casé el fin de semana con mi amor. Mi marido es amoroso y muy tierno. Hoy tengo flores por toda la casa”, señaló la exmodelo. Además, contó que llevó al trabajo algunos dulces: “En la oficina todo el mundo me felicitaba. Llevé todos los chocolates y bombones que quedaron del matrimonio. Hoy sí me cuidaré y mañana comenzaré a hacer ejercicio”, destacó.

Cecilia Bolocco se casó el sábado pasado en una ceremonia íntima. Instagram: isi_picture22

Sobre el festejo, Bolocco relató que tuvieron que contar con una carpa, ya que el pronóstico para el sábado era lluvioso. “Iba a llover muy fuerte, pero Dios es bueno e hizo buen tiempo. Mañana, en un vivo a las 20.30 horas, mostraré mi vestido, las tres alternativas que compré de zapatos y muchas más novedades”, agregó. Además, dijo que la celebración continuó hasta este lunes, ya que llegaron a Santiago de Chile amigos de la pareja provenientes de Suiza, Estados Unidos y la Argentina.

Sufrió una caída: “Tuve que ir a la clínica”

La exesposa de Carlos Menem relató en el encuentro con sus seguidores que, 10 días antes de su boda, sufrió una caída que la asustó. “Me caí y tuve que ir a la clínica. Me infiltraron el brazo malo y no lo voy a mover. Además, tenía un moretón negro, morado y azul. Iba a grabar un comercial por mi nuevo perfume, pero al levantarme en la mañana, me resbalé en el baño, la cabeza dio contra el piso, me disloqué el brazo y choqué el codo”, describió y detalló que ya se encuentra bien.

Cecilia Bolocco y Pepo Daire se casaron el pasado sábado en una íntima ceremonia. Instagram: eugeniagaravani

Bolocco y el empresario, de 68 años, se comprometieron en 2020 y por fin realizaron su sueño en una boda íntima. Máximo, el hijo de Cecilia, fruto de su anterior relación con Carlos Menem, la acompañó al altar del brazo. La ex Miss Universo lució un elegante vestido blanco con un estampado floreado en tonos celestes, diseñado por la colombiana Silvia Tcherassi.

