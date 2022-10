Quién es Pepo Daire, el empresario chileno que conquistó a Cecilia Bolocco y con quien se casará

escuchar

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, se casará por tercera vez en su vida, pero en esta ocasión será con el empresario millonario José Patricio Daire, con el que mantiene una relación de ocho años. El vínculo amoroso llegó a tal punto en el que decidieron dar el siguiente paso, a pesar de no convivir en el mismo hogar. Sin embargo, ¿qué se sabe del empresario, vinculado al cine, al polo y que es considerado como un ‘padre’ para Máximo Menem?

A través de distintos lives en Instagram, en los cuales vende sus productos de ropa, maquillaje y accesorios, Bolocco dejó en claro el profundo amor que tiene por su novio, quien en reiteradas ocasiones la sorprendió con regalos sorpresas. El empresario de 68 años practica polo hace más de quince años y por esa vía conoció a su novia a fines del 2014, año en el que nació el amor entre ellos, pero que se blanqueó al año siguiente.

Cecilia Bolocco, José Patricio Daire y Máximo Menem celebrando el cumpleaños de la ex Miss Universo Instagram: @ceciliabolocco

José Patricio Daire, quien es propietario de varias salas de cine en su país, es presidente de CF Inversiones, con el que tiene distintos negocios alrededor de Latinoamérica. Por ejemplo, compró el 60% de la empresa cinematográfica y televisiva Chile Films, con la que se asoció a otras productoras y financió diferentes películas como “Un novio para mi mujer”, protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli y exitosas telenovelas chilenas como Verdades Ocultas y Pobre Novio.

Cecilia Bolocco, José Patricio Daire y Máximo Menem disfrutando de Punta Arenas

Antes de conocer a Cecilia Bolocco, Daire tuvo cinco hijos con la chilena Cecilia Cisternas y luego de divorciarse, se casó con Rossana Almeyda, una modelo cordobesa, pero la relación no prosperó luego de los dos años. No obstante, conoció a su prometida y no solamente la conquistó por su forma de ser, sino también por lo importante que fue cuando Máximo Menem fue internado por un tumor cerebral.

La modelo explicó públicamente que “Pepo” fue un sostén emocional cuando ella atravesaba uno de los peores momentos de su vida. Por esta razón, la primera fecha de casamiento tuvo que reprogramarse hace dos años; sin embargo, la fidelidad del empresario significó mucho para Máximo, quien formó un vínculo especial y lo considera un padre.

Los detalles de la boda

La exesposa de Carlos Saúl Menem se casó por primera vez con el productor de televisión estadounidense Michael Young, allá por 1990. Cinco años más tarde se separaron y en 2001 anuló su matrimonio para casarse con el exmandatario argentino. Finalmente, en 2007 iniciaron los trámites de divorcio.

El presente de Bolocco es completamente diferente. En 2020 se comprometió con Daire y el próximo sábado 22 de octubre cumplirán su promesa en una ceremonia íntima, según detalló este miércoles el periodista chileno Maxi Fuentes en el programa Viva la vida (Net TV), que conduce la actriz Viviana Saccone.

La ceremonia, según informó el periodista, será íntima. “Solo un puñado de invitados podrán ser testigos de este tercer sí y la ceremonia se va a realizar en su domicilio particular, en el exclusivo sector de San Damián, en la comuna de Las Condes que es un sector muy exclusivo”, indicó.

“Cecilia Bolocco, en un principio, antes de que pasara el tema del aneurisma cerebral que aquejó a su hijo Máximo, tenía pensado realizar una fiesta fastuosa, grande. Que no se notara pobreza, tirar la casa por la ventana, como dicen. Pero, posterior a todo lo que pasó, y como un tema de reflexión, o para poder replantearse ciertas cosas, decidieron hacerlo de forma más íntima”, explicó Fuentes.

Y agregó: “Para no hacer tan bulliciosa la ceremonia, optaron de mutuo acuerdo hacerlo en su domicilio y a esta instancia solamente van a asistir los familiares más cercanos de Cecilia”.

LA NACION