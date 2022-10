Cecilia Dopazo recordó el día que se “humilló” frente a Ashton Kutcher: “Me dijo que no”

escuchar

Desde finales de la década de los ochenta y gracias a su papel en Clave de sol, Cecilia Dopazo fue catalogada como una de las grandes celebridades de la Argentina. Se transformó en la cara de las películas nacionales de los noventa y, a pesar de haber dado un paso al costado para dedicarse a la crianza de sus hijos, regresó con fuerza no solo a los estudios de grabación sino también a los escenarios de teatro. Sin embargo, su fama como estrella local no fue suficiente ante los ojos de Ashton Kutcher quien, durante su paso por el país, la “humilló” tras tener un incómodo intercambio.

Cecilia Dopazó recordó el día que se "humilló" frente a Ashton Kutcher: "Me dijo que no"

El sábado por la noche, Cecilia Dopazo se sumó al grupo de invitados de PH: Podemos Hablar (Telefe), dispuesta a compartir con el público, no solo algunas de sus historias más emotivas, sino también un amplio repertorio de divertidas anécdotas.

A pesar de que Andy Kusnetzoff es muy hábil al momento de arrancarle un par de lágrimas a sus entrevistados -cosa que suele suceder en los primeros minutos del programa-, en esta oportunidad les propuso que relataran sus encuentros con alguna celebridad.

Cecilia Dopazo pasó por PH: Podemos Hablar captura de video

Una vez completada la ronda, fue el turno de Dopazo, quien aclaró antes de comenzar: “Lo mío es la anti anécdota en realidad. Así que te voy a contar dos”. Una vez realizado el anuncio, detalló: “Vino Ashton Kutcher a la Argentina y se hizo como un mega evento en un mega hotel. Nos invitaron a un montón de actores y yo fui con Juan, mi marido”.

Una vez allí, vieron de lejos al actor estadounidense, a quien Cecilia conocía por la reconocida serie cómica de finales de siglo, That 70′s Show, programa del que sus hijos Francisco y Santiago eran muy fanáticos. Pensando en ellos y en el impacto que podía tener mostrarles una foto con Kutcher, se le ocurrió acercarse y pedirle una foto. Pero el resultado estuvo lejos de ser el que esperaba.

Ashton Kutcher en That 70's Show

Una vez que logró sobrepasar a sus guardaespaldas, le preguntó en inglés “can i take a picture with you?”. A continuación, el protagonista de El efecto mariposa la miró con un gran nivel de desinterés y replicó secamente: “No”.

Al recordar ese vergonzoso momento, la actriz de Gente feliz expresó: “Yo de pedo sabía quien era, pero me daba igual. Yo lo único que quiero es quedar bien con mis hijos. Entonces me humillo con tal de decir ‘miren Santi y Fran, miren a mamá’. Y yo además tipo ‘quien sos’, me humilló fuerte”.

Ese no fue el momento más incómodo que vivió durante sus años como actriz. Minutos después, habló sobre el día que conoció al legendario Al Pacino. “Vamos a este evento, nos invitan a estar a Juan y a mi en una mesa redonda con mucha gente. Era un evento de tango bien turístico, lleno de gente con mucha música y bullicio. Y en un momento, no se por qué, todos se van y quedamos solos con Pacino, que estaba mirando como bailaban”, contó.

Cecilia Dopazo recordó su encuentro con Al Pacino

Tanto Dopazo como su marido se compadecieron del actor y quisieron acercarse a hablarle, pero una vez más, sus intenciones no llegaron a buen puerto. Cuando Juan se estiró para llamar su atención, tiró una botella de champagne sobre Al Pacino y lo empapó con la bebida alcohólica. Como era de esperarse, después de eso no hubo ninguna otra interacción posible.

LA NACION