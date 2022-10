escuchar

Actualmente, Daniela Viaggiamari -más conocida como Dani “la Chepi”- se encuentra en uno de sus mejores momentos laborales. Llena teatros cada vez que lanza un nuevo show, pasó por MasterChef Celebrity, desfila por los programas de televisión con más rating y roza los 4 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, no siempre tuvo tanta suerte. En el 2015, mientras se encargaba sola de la crianza de su hija, la echaron y debió enfrentar complejas situaciones económicas. Todo cambió cuando consiguió trabajo junto a Cacho Castaña en el Café la Humedad. Durante su visita a PH: Podemos Hablar (Telefe), recordó el comienzo de su vínculo laboral y dio detalles de su primer accidentado encuentro con el músico.

Dani La Chepi recordó su accidentado encuentro con Cacho Castaña: “Mi hija le bajaba la mochila de oxígeno”

En la noche del sábado, Dani La Chepi dio el presente en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff junto al actor Luciano Cáceres, el músico Luck Ra, la conductora Pía Slapka y el músico Ricky Maravilla. Como en todas las ediciones, el entrevistador decidió iniciar la noche con una ronda de anécdotas divertidas e invitó a los presentes a compartir sus encuentros más insólitos con un famoso. Luego de que contaran sus cómicas historias, la ex MasterChef Celebrity recordó el incómodo primer encuentro que tuvo con Cacho Castaña, antes de trabajar con él.

Al fallecer, el mítico artista argentino dejó un legado compuesto por más de 30 álbumes, múltiples películas y varios programas de televisión. A esa larga lista de bienes culturales, se le sumó el mítico Café la Humedad, inspirado en uno de sus temas más populares.

Cacho Castaña y amigos en la inauguración del Café La Humedad Gerardo Viercovich

El tan escuchado tango se inspiró en un bar que él frecuentaba en sus años de juventud en donde, a pesar de ser “una pocilga”, vivió algunos de sus mejores momentos. Con deseos de revivirlo, inauguró un nuevo café, por donde pasaron grandes artistas. Entre ellos, estaba la Chepi. Pero, antes de quedar seleccionada entre las cantantes de este nuevo proyecto, protagonizó un incómodo momento.

“Yo estaba sin laburo y una bailarina me dijo que Cacho iba a abrir Café la Humedad y voy. No tenía con quién dejar a la nena (su hija), tampoco tenía plata para una niñera y mi vieja estaba en Chile porque mi hermano vive allá. Entonces dije ‘yo voy y me voy con la nena’. Claro, ella tenía tres años, no entendía eso de ‘no hables, quedate ahí'. Subo al escenario, estaba Cacho ahí, habíamos hecho antes una pre selección, y empiezo a cantar ‘Siempre se vuelve a Buenos Aires’, que es re comprometida”, dijo, a modo de introducción.

Dani "La Chepi" recordó el día en el que Isa, su hija, casi boicoteó su oportunidad de trabajar con Cacho Castaña instagram @danilachepi

Y agregó: “De golpe la veo a Isa al lado mío ofendidísima. Y los músicos de tango tienen esto de que empiezan a tocar y no paran, yo estaba muy comprometida. Y lo veía a Cacho que me miraba raro y pensé ‘uy lo estoy haciendo como el c**o’ y la nena ofendida. Pensé que no lo estaba haciendo bien”.

Terminada su interpretación, se dirigió hacia la nena para saber qué le había pasado. “Viene Leticia, que era su manager, y me dice ‘le llamamos la atención porque le subía y le bajaba la mochila de oxígeno a Cacho’”, remató la actriz, provocando una ola de carcajadas entre los presentes en el estudio.

El incidente no fue suficiente para opacar su talento y quedó seleccionada para el trabajo, el cual no solo la sacó del desempleo, sino que la llevó a codearse con grandes figuras del espectáculo como Susana Giménez.