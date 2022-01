Cecilia Dopazo, de Tango Feroz a su sorpresivo álter ego en Instagram: “No busco agradar a todo el mundo”

“Tuve la suerte de participar en proyectos de gran visibilidad, en ese entonces, la popularidad era enorme”, comentó Cecilia Dopazo este mediodía de visita en Es por Ahí (América). Tras recordar cómo y cuándo descubrió su vocación por la actuación, la protagonista de Radojka contó por qué decidió alejarse un tiempo del medio (a pesar del éxito) y cómo las redes sociales le permitieron mostrar una faceta más humorística hasta ahora desconocida.

Feliz por volver al teatro con Radojka, obra que protagoniza en la cartelera porteña junto a Patricia Palmer (a quién conoce desde Regalo del cielo), la actriz hizo un repaso por su trayectoria y habló sobre sus comienzos: “A los 10 años ya me gustaba mucho jugar a los juegos de rol: jugaba a la secretaria, a la doctora, a la mamá. Hasta que empezamos a crecer y mis amigas ya empezaron a interesarse por otras cosas y yo quería seguir jugando. Ahí dije: ‘¿tendré que hacer teatro para seguir haciendo esto?’ No había talleres para chicos en ese momento como ahora. Hasta que un día a la secundaria vinieron actores a hablar y dije: ‘yo quiero hacer eso’. Ahí todas mis amigas del secundario me hicieron la gamba para hacer un taller”, recordó, entre risas.

Sin embargo, la actuación no es la única pasión de Dopazo. Tras contar que conoció a su marido Juan Taratuto en una producción cinematográfica, la artista recordó que pudo empezar a mostrar algunos de sus intereses a su lado. “Yo escribía en el ámbito privado y no se lo mostraba a nadie. Hasta que Juan me llama para colaborar en el guion de No sos vos, soy yo, que fue su opera prima. Y para mí fue lo más ”, reconoció quien, además de escribir, también actuó en esa recordada y exitosa comedia.

Si bien asegura que todos los proyectos que hizo fueron “de alto impacto” y tuvieron mucha visibilidad, la actriz reconoció que fue esa misma fama la que la terminó alejando del medio durante muchos años . “La popularidad genera mucha plata, muchas tapas de revistas y llegó un momento en que todo el mundo quería un pedacito de una. Y una no puede decir que sí a todo el mundo ni complacer a todo el mundo. Yo no soy una persona que busque agradar a todo el mundo y eso a veces cae mal ”, explicó.

“Mi personalidad no es así porque veo mucho actor que intenta caerle bien a todos. Hay programas que te invitan para preguntarte cómo es tu vida sexual, si es verdad que te separaste. A mí me encanta venir a los programas porque lo paso muy bien pero hay otros que tengo que decir que no porque me da vergüenza hablar de intimidades”, agregó.

A pesar de su incomodidad a la hora de hablar sobre su vida privada, Cecilia Dopazo es una persona muy activa en redes sociales. “Sí, aunque es rarísimo el momento de compartir”, reveló la actriz en referencia a ese instante en que aprieta el botón para hacer público su contenido. Sin embargo, la protagonista de Tango Feroz advirtió cómo este mundo virtual le permitió tener otro tipo de contacto con su público, sin intermediarios y con un interesante plus: le posibilitó mostrar toda su faceta humorística.

“Por un lado, soy tímida para hablar de mi vida privada pero el humor es lo que más me gusta y encontré un medio para conectarme directamente con la gente y no a través de periodistas que quizá te sacan de contexto. Siempre me llamaron para hacer drama pero todo este otro lado mío, el del humor, no lo había mostrado nunca y con las redes vi una oportunidad. Hago como mi alter ego en Instagram”, aclaró.

En su perfil, de hecho, Dopazo se define como “Actriz. Más que nada, influencer” y sus videos, especialmente sus divertidos tutoriales de cocina, suelen cosechar muchísimos likes y comentarios de todo tipo.