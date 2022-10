Pía Slapka se quebró en PH al recordar su dura infancia: “Terminé criando a mi hermanito”

escuchar

Pía Slapka es una de las modelos más reconocidas del país, sus trabajos son aplaudidos en la industria del modelaje, sin embargo, siempre mantuvo un gran hermetismo en su vida privada. Es por ello, que sus declaraciones acerca de los problemas familiares que atravesó durante su adolescencia sorprendieron al público. “Son heridas que uno cree que las tiene sanadas, pero evidentemente no”, aseguró en PH, Podemos hablar (Telefe) al momento en que rompió en llanto, al recordar aquella etapa de su vida.

El sábado por la noche, nuevamente el estudio de PH estuvo atravesado por la emoción, tras cada palabra de los invitados al ciclo, Pía Slapka fue una de ellas. La modelo abrió su corazón ante la audiencia al dar un paso adelante cuando Andy Kusnetzoff indicó que se adelanten quienes pasaron carencias durante su niñez. Allí, la modelo puso en palabras aquellos recuerdos de su infancia y adolescencia, en los cuales tuvo que “ser adulta” para salir adelante ante el conflicto que se vivía en el interior de su hogar, por la mala relación que tenía sus padres, que se trasladó a diversos aspectos en su vida y la de sus cinco hermanos.

La modelo reveló detalles de la dura infancia que vivió, ante la conflictiva relación de sus padres (Foto Instagram @piaslapka)

“Tengo el recuerdo fresco de que desde que tenía cuatro años había una situación hostil entre mis papás”, comenzó el relato en el que aseguró que fue en ese entonces que su papá y su mamá le comunicaron a ella y sus hermanos que se iban a separar. Sin embargo, eso no sucedió y luego tuvieron un hijo más, Iván. Los malos tratos entre sus padres eran frecuentes, aquel ambiente se trasladaba a la falta de cuidado hacia los niños del hogar. Es así, que la modelo recuerda que, por ejemplo, iba a la escuela de jornada completa, sin comida y cuando llegaba a su casa, tampoco había alimentos, debido a que la situación económica no era buena y el descuido por parte de los adultos de la casa era moneda corriente.

En ese entonces, ya adolescente, Pía encontró en el modelaje la salida para cubrir las necesidades económicas y halló en el trabajo un lugar seguro para “salir adelante”. Sus ingresos significaron una gran ayuda para sus padres y para ella, que ya dependía de su labor para no pasar necesidades. Sin embargo, señaló que ser modelo no solo la ayudó a ser independiente con el dinero, si no que fue un impulso para diversos aspectos de su vida, en la que tuvo que ocupar roles de adultos cuando era apenas una niña.

Pía Slapka

Durante su relato, la modelo no pudo contener el llanto ante los vívidos recuerdos de aquella época. “Los cuestioné mucho a mis papás por no haber prestado atención a algo tan básico en la crianza de un hijo. Con el tiempo, aprendí a perdonarlos y a entender que hicieron lo que pudieron, con los recursos que tenían”, aseguró e indicó que contrario a lo que creía, aquel dolor del pasado aún le generaba esa tristeza que se traducía en lágrimas. “Son huellas que quedan. Sé que esas cicatrices están. Soy consciente de que tengo heridas que siempre van a estar. Siempre que hay heridas, una cicatriz queda”, indicó.

Asimismo, aquella falta de atención que vivió en su infancia generó en ella una actitud protectora para parte de su familia, tanto en lo económico como en lo sentimental. En ese entonces, fue con su hermano menor, con quien generó un vínculo especial para asegurarse que él no pasara por lo que ella ya conocía. ”Terminé criando a mi hermanito. Es como un hijo, pero traté de correrme de ese lugar porque él tenía a su mamá”, aseguró Pía al revelar que Iván se mudó con ella y creció en el hogar que había conformado con su expareja.