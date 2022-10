La palabra de Mirtha Legrand sobre el desplante de Silvana Suárez, 23 años más tarde: “Me lo merecía”

escuchar

El mundo del espectáculo se encuentra conmovido con la muerte de la ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez, a los 64 años. Fue la cara visible de todas las revistas en 1978, tras consagrarse en el certamen internacional de belleza que se realizó en Londres, Inglaterra, y a partir de ese entonces realizó una larga trayectoria en el rubro de la comunicación. Si bien en la actualidad estaba instalada en la tranquilidad del Valle de Traslasierra, Córdoba, donde mantuvo un perfil bajo, su figura quedó resguardada en la historia de la televisión por haber protagonizado un tenso cruce con Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó sobre su divorcio de Julio Ramos, el exdueño de Ámbito Financiero. Días atrás, la diva se refirió al encuentro en su programa e hizo una autocrítica al respecto.

El 8 de octubre, La noche de Mirtha Legrand (eltrece) contó con la presencia de famosos como L-Gante, Luciana Salazar, Roberto García Moritán y Marina Calabró. En una noche donde conversaron sobre actualidad, política y economía, surgió el momento de recordar aquellas figuras que se fueron enojadas de algún ciclo televisivo. Fue allí que la conductora reconoció: “A mí también se me levantaron de la mesa”.

Mirtha Legrand habló sobre el escándalo con Silvina Suárez

A raíz de sus dichos, la periodista y panelista de 8.30 AM (LN+) rememoró la frase que dijo Mirtha cuando Silvana Suárez se retiró enojada de su programa: “Yo no necesito de vos”. En ese instante, Luciana Salazar preguntó si ella fue la única persona que se retiró de su programa, y “la Chiqui” confirmó que sí. “Pasó hace muchos años, yo estaba en América”. Luego, afirmó que nunca volvió a sentarse en uno de sus almuerzos.

Acto seguido, sorprendió a todos al admitir que estaba arrepentida por lo sucedido. “¿Querés que te diga? Me lo merecía, porque me dijo ‘a mí no me interesa la promoción’ o una cosa así, y yo le dije ‘pero venís a este programa para tener promoción y ser levantada’. Se levantó y me dijo que no. Un poco de razón tenía”.

Luego de su explicación, fue Marina Calabró quien interrumpió: “Me parece que lo que le apuntaste es esto de que iba a la tele a contar cuestiones personales. Ella estaba en litigio con Julio Ramos, que fue su exesposo”.

Por su parte, el legislador Roberto García Moritán opinó: “Sin conocer los detalles, me parece que vos también tenías razón. Las dos podrían tenerla”. No obstante, Mirtha se hizo cargo de su error y aseveró: “Se sintió ofendida”.

La pelea entre Silvana Suárez y Mirtha Legrand

Hace unos años, la propia Suárez habló en una nota con LA NACION sobre el mismo asunto. Allí, se refirió al divorcio que tuvo con el padre de sus dos hijos, Augusto y Julia, en 1999, en medio de fuertes acusaciones de maltrato.

“Tuve situaciones de violencia de género con mi exmarido, a quien denuncié. En ese entonces nadie hablaba de esto y menos una persona conocida. Como él era muy poderoso, estaba lleno de amigos jueces”, recordó.

Luego, se explayó sobre el incómodo momento que vivió en la televisión. “Mirtha tomó partido por Julio, porque era el poderoso. Olvidándose que yo, antes de Julio, había ido a su programa”, aclaró.

Silvana Suárez en una nota del año 2021 Gentileza Silvana Suárez - Archivo

Sobre su inesperada salida del estudio, comentó: “Aquello fue espontáneo y, además, lo hice con mucha clase. Tiempo después, ambas coincidieron en algunos eventos, pero nunca se volvieron a hablar.

LA NACION