Cecilia Roth protagonizó la tapa de una revista de espectáculos en los últimos días. A propósito de Crímenes de familia (que se estrenó en Netflix días atrás), la actriz posó para las cámaras de Gente y se sorprendió al ver los resultados publicados. Es que las imágenes muestran el rosto de la actriz sumamente retocado de manera digital. "Las fotos son maravillosas, pero están muy retocadas", apuntó.

Luego de que las fotos de la producción se viralizaran por el radical retoque digital con el que se intervinieron, la protagonista de Todo sobre mi madre habló con Ángel de Brito en CNN Radio y fue contundente en su apreciación: "Las fotos están muy retocadas y no me gustan".

Después, aclaró que quedó conforme con las fotos que le tomaron, pero le disgustó la excesiva edición de su rostro. "Las fotos son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios y no me gusta que pase eso", dijo. "Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido".

También en su cuenta de Instagram, la expareja de Fito Páez publicó una selfie y se refirió de forma indirecta al tema. "Así´ soy, así´ estoy hoy, 19 de agosto del 2020. En casa, en pijama, con mi gato....Quien quiera oír, que oiga", manifestó.

Días atrás, Roth estuvo en el centro de otra polémica al opinar sobre la marcha anticuarentena. "Me pareció una irresponsabilidad sanitaria", dijo en Nosotros a la mañana, el programa de eltrece que conduce el Pollo Álvarez. "Yo, como demócrata y republicana, creo que la gente se puede expresar lo mismo caceroleando desde un balcón, durante 3 o 5 horas o el tiempo que quieran".

Según contó, la actriz está a favor de la cuarentena obligatoria y entusiasmada con la vacuna para el coronavirus. "Esa cantidad de gente junta, sin barbijo o con el barbijo bajo no está bien. Sí me parece bien que piensen diferente a lo que yo pienso, pero hay una gran irresponsabilidad. Luego estarán con muchas más personas y pueden contagiar. Es poco solidario y generoso para las personas que nos estamos cuidando".