Cecilia Roth, a favor de la cuarentena: "Estamos atravesando por un momento de pandemia mundial. No estamos encarcelados" Fuente: Archivo

20 de agosto de 2020 • 12:31

"La marcha anticuarentena me pareció una irresponsabilidad sanitaria. Yo, como demócrata y republicana, creo que la gente se puede expresar lo mismo caceroleando desde un balcón, durante 3 o 5 horas o el tiempo que quieran", opinó Cecilia Roth en Nosotros a la mañana, el programa de eltrece que conduce el Pollo Álvarez.

La actriz, que acaba de estrenar Crímenes de familia en Netflix, está a favor de la cuarentena obligatoria y entusiasmada con la vacuna para el coronavirus. "Esa cantidad de gente junta, sin barbijo o con el barbijo bajo no está bien. Sí me parece bien que piensen diferente a lo que yo pienso, pero hay una gran irresponsabilidad. Luego estarán con muchas más personas y pueden contagiar. Es poco solidario y generoso para las personas que nos estamos cuidando".

Trailer Crímenes de familia 01:50

Video

Cecilia también habló sobre Miguel Bosé, el actor español que no está de acuerdo con la cuarentena ni con el uso del barbijo y también dijo que es antivacuna. Sin embargo, luego de expresarse, se lo vio usando tapabocas. "Miguel no es un gran amigo, pero lo conozco hace muchos años y nos llevamos muy bien. Por eso puedo decir que me sorprendió su actitud en contra de la vacuna. Es contradictorio porque apoyó la marcha que hicieron en España y después no fue y se quedó en su casa. Estamos atravesando por un momento de pandemia mundial. No estamos encarcelados", reflexionó.