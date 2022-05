Celeste Cid confirmó su separación de Iván Pierotti tras cuatro años de relación: “Es una elección”

Celeste Cid se separó del artista audiovisual Iván Pierotti, según confirmó la propia actriz en diálogo con Implacables (elnueve). “Estoy sola y súper bien”, aseguró la actriz y remarcó que se trata de una decisión personal.

La entrevista fue emitida este sábado por la tarde en el ciclo de noticias del espectáculo que conduce Susana Roccasalvo, que fue reemplazada en esta ocasión por su colega Maia Chacra. “Le quiero mandar un beso a mi vecina, Susana Roccasalvo, que está media pachucha. Se dio la vacuna y viste que a veces te pega un poquito raro, entonces prefirió guardarse. Pero mañana está acá”, aseguró la periodista y presentó la nota con la actriz de Separadas.

La actriz comenzó hablando de sus próximos proyectos laborales y reveló que está grabando una serie para Disney. “Hice ya la primera temporada el año pasado y ahora, la semana que viene, ya empezamos con la segunda temporada”, explicó Cid e informó que la producción se llama Planners. “Es la historia de una wedding planner, justamente, y su agencia. Les va a encantar, de verdad, es una serie muy hermosa”, adelantó.

Cuando el cronista del programa le preguntó por su situación sentimental actual, la actriz sorprendió con la respuesta: “Estoy sola y súper bien”, aseguró, confirmando de esa manera que la relación con Iván Pierotti, conocido por su nombre artístico Elefante Diamante, había terminado.

Celeste sostuvo, además, que para ella a veces se puede ser libre, incluso estando en pareja. “El otro es un espejo, también, que nos hace ver un montón de cosas. Y uno solo no tendría una consciencia de libertad”, reconoció y aclaró: “A veces sí. A mí me está pasando ahora que digo ‘me gusta estar sola’. Es una elección también que sea de esa manera”, remarcó.

Celeste Cid e Iván Pierotti (Foto: Instagram @mcelestia/@elefantediamante) Instagram

Consultada sobre la posibilidad de encontrar un nuevo amor, la actriz reflexionó acerca de la falta de amor a uno mismo. “No nos han enseñado en nuestras generaciones a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente, eso se ve como un ego grande y no va por ahí”, indicó.

También le preguntaron a Celeste sobre sus recientes declaraciones en diferentes medios de comunicación, y en las redes sociales, acerca de los episodios más delicados de su vida privada. “Está bueno hablar sin hacer mucho mito de momentos de la vida”, opinó y aclaró que, aunque se identifica con esa situación en particular, no se quedó “estancada” en ella. “También es parte del aprendizaje”, reflexionó la actriz y recordó una experiencia con un profesional durante su tratamiento para superar las adicciones.

“Un médico que me atendía en esa época me dijo: ‘Por tu condición, vos vas a tener que tomar una medicación para toda tu vida’. El otro día lo hablaba con mi papá esto, yo me rebelé un poco a eso porque yo sentí que me había curado. Y sentí que lo que tenía que enseñarme eso, en ese momento lo aprendí”, sostuvo.

“Entonces dije, voy a cambiar de médico y que ese médico nuevo me enseñe a cómo ir dejando las medicaciones”, continuó su relato. Además, aprovechó la oportunidad para referirse al caso de Felipe Pettinato. “No quiero sembrar polémicas, pero ahora que está todo este tema de la salud mental, hay una parte en la que, muchas veces, el enfermo es funcional a un sistema que nos necesita también de esa manera”, indicó.

Celeste Cid: “No nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo" (Foto: Alejandro Guyot/LA NACION) Alejandro Guyot - LA NACION

La actriz reclamó “políticas donde se nos enseñe” incluso hasta en edades más tempranas, e hizo referencia a su hijo de 5 años, Antón Noher, fruto de su relación con el actor Michel Noher. “No se nos ha enseñado el amor a uno mismo en el buen sentido: la buena alimentación, el cuidado de las emociones. Generalmente se nos enseñe a reparar y no a prevenir”, remarcó Cid, que también es madre de André Horvilleur, de 17 años, que tuvo junto al músico Emmanuel Horvilleur.

“Yo sentí que un momento me había curado de eso y que no me identificaba más seguir medicándome, ¿para qué?”, se preguntó la actriz. Y aclaró: “¿Que no se entienda mal, eh? Porque también me parece que hay momentos donde es muy necesario que una medicación te resuelva, pero no creo en la anestesia constante”, precisó. “Está bueno traer, por lo menos, todos estos temas a la mesa y debatirlos. Sobre todo con esto que está pasando ahora con familiares de personas más conocidas, que quizás visualizan lo que pasa en otros contextos a tantos otros”, cerró.