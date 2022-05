Revelan una foto de Felipe Pettinato antes del incendio de su departamento

Hace ya casi una semana que se produjo el incendio en el departamento de Felipe Pettinato, en el barrio de Belgrano. Cuando aún se investigan las circunstancias de esta tragedia, en la que murió el neurólogo Melchor Rodrigo, apareció una foto del joven que fue tomada ese día, antes de que se prendiera fuego su vivienda.

En una transmisión de Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló la imagen del hijo de Roberto Pettinato, la cual fue tomada el lunes pasado ante de que, llegada la noche, su departamento fuera destruído por las llamas. En la fotografía se ve al joven de 29 años caminar por la calle, justo cuando -al parecer- se llevaba las manos a la boca.

Se reveló una foto de Felipe Pettinato anterior al incendio de su departamento

“Muchos me preguntaban por qué no salía una imagen de Felipe Pettinato antes del incendio, y tenemos una foto para compartir con todos ustedes, una imagen donde lo vas a ver a Felipe Pettinato, antes de todo lo que vivió, deambulando por la calle”, anunció el periodista en su video e, inmediatamente después, mostró la postal de la que estaba hablando. “Es una imagen en la vía pública de Felipe Pettinato caminando por el barrio. Ahí lo ves, con tranquilidad, antes de todo lo que sucedió”.

Tras ello Etchegoyen insistió: “Queríamos mostrarte esta foto porque, después de lo ocurrido en su edificio, muchos nos decían: ‘¿Cómo puede ser que no haya salido una foto de Felipe antes del incendio?’ Porque en sus redes sociales estaba muy desaparecido y no se lo veía, e incluso tampoco [aparecía] en las redes sociales de los hermanos”. Y añadió: “Me pareció importante mostrar esta imagen donde se lo ve bien, normal, caminando por la calle como cualquier persona, con barbijo, en medio de la pandemia, y de manera muy tranquila”.

Además, si bien aclaró que “estos detalles puedan no importar, porque el hecho está consumado y la muerte de una persona es terrible”, el periodista se detuvo en el aspecto del Pettinato: “Muchos me preguntaban ‘cómo estaba estéticamente y si había sido operado’, y algunos hablaban de que estaba irreconocible. La verdad que no, está igual que siempre, como lo conocemos”.

La imagen de Felipe Pettinato que fue tomada antes de que se incendiara su departamento Captura Mitre Live

Actualmente, Felipe Pettinato está internado en la clínica neuropsiquiátrica Dharma, ubicada en la localidad de Castelar, luego de que personal médico de esa entidad considerara que el estado en que se encontraba representaba un “riesgo cierto para sí mismo y para otras personas”.

Tras el incidente en su edificio, Pettinato había sido trasladado por una intoxicación por monóxido de carbono a la clínica Zavala, en el barrio porteño de Belgrano.

El incendio en el departamento de Felipe Pettinato (izquierda) se produjo el lunes por la noche y como consecuencia falleció el neurólogo Melchor Rodrigo (derecha) (Foto: Instagram/Archivo)

El incendio ocurrió en la noche del lunes 16 de mayo, a alrededor de las 23.40, en el departamento del joven, ubicado en Aguilar 2390, en Belgrano. Como consecuencia de la tragedia, encontraron el cuerpo de un hombre calcinado. Luego se supo que se trataba del neurólogo Melchor Rodrigo.

El hecho está actualmente bajo investigación, pero los peritos consideran que pudo haberse iniciado a partir de un “elemento ígneo”, como un encendedor, o fósforos, “cuyo potencial térmico fue transmitido a elementos con capacidad de arder”.

El edificio de Aguilar 2390, en cuyo piso 22 se produjo el incendio del departamento de Felipe Pettinato Google Street View

La investigación la lleva adelante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo del fiscal Martín Mainardi. La causa fue caratulada hasta el momento como “averiguación de causales de muerte e incendio”. Felipe no se encuentra detenido ni imputado.