Esta semana Cecilia “Chechu” Bonelli confirmó su relación con Tomás Badessich, un hombre de 36 años que se desempeña en el rubro farmacéutico y a quien conoció jugando al fútbol: “Pegamos buena onda, estábamos los dos solteros, nos dimos la chance de conocernos, nos gustamos y acá estamos”. Pero, aunque aseguró estar “muy contenta”, no pudo escaparle a la polémica porque trascendió que, cuando se conocieron, él llevaba ocho años en pareja con una influencer. En medio de los cuestionamientos por la superposición de fechas, la modelo habló del tema y dejó en claro cómo fueron los inicios de la relación.

“Se está armando un revuelo bastante importante y quiero cuidar todo”, sostuvo Bonelli el viernes 27 de noviembre en diálogo con Intrusos (América TV) cuando le preguntaran por su relación con Badessich, que llevaría aproximadamente un mes. “No voy a entrar en mucho detalle. Hay personas del otro lado que están sufriendo, entonces prefiero llamarme al silencio y ser empática. Yo sé lo que se siente, entonces prefiero cortar un poco con todo esto por respeto”, agregó, en referencia a su escandalosa separación de Darío Cvitanich, su pareja durante 14 años y padre de sus tres hijas.

Esta semana Chechu Bonelli confirmó su relación con Tomás Badessich (Foto: Instagram @chechubonelli / Sálvese quien pueda)

Frente a esto, el cronista le preguntó si se refería al posteo que hizo la expareja de su novio, la influencer y diseñadora Mery Garavilla. Insistió en que no vio nada y, como ella misma sufrió mucho, quería ser empática. En cuanto a las fechas, aseguró que estaba “tranquila” porque “las cosas se hicieron bien” y todo fue “recontra prolijo”. “Está todo bien, pero quiero bajar un poco la espuma”, advirtió, aunque terminó la entrevista reconociendo que está “muy” enamorada.

Pero, ¿cómo surgió el supuesto triángulo amoroso? En la emisión del jueves 26 de noviembre de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre deslizó que las fechas del inicio del romance no darían porque aparentemente, cuando se conocieron, él llevaba ocho años de novio con la influencer. “Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu todavía estando con Mery y ahí es cuando deciden separarse. Estuvieron a punto de casarse una vez, pero suspendieron el casamiento, tuvieron muchas idas y vueltas y, cuando él le vino con este planteo, ella pensó que era un acontecimiento más como los anteriores, pero al mes de ella haberse ido [del departamento que compartían en Vicente López], él blanquea con Chechu”, indicó la conductora.

Tomás Badessich, el actual novio de Chechu Bonelli, estuvo en pareja con la influencer Mery Garavilla durante ocho años (Foto: Captura / Sálvese quien pueda)

En medio de las especulaciones sobre una presunta infidelidad, la influencer rompió el silencio. “Obviamente fue un montón enterarme de determinadas cosas y todavía estoy procesando todo. Después de ocho años de relación, y aunque ya estábamos separados y cada uno había empezado a transitar su camino, hay situaciones que te movilizan y te sorprenden, sobre todo en tan poco tiempo. Ya estoy en otra etapa, enfocada en mí, en mi casa nueva, en mis proyectos y en todo lo lindo que estoy construyendo”, expresó Mery Garavilla en Instagram.

La exnovia de Tomás Badessich, la pareja de Chechu Bonelli, habló en medio del escándalo

En Intrusos compartieron el comunicado y, además, Natalie Weber agregó que, si bien ellos estaban separados, desde el círculo de la influencer habrían dicho que en septiembre y octubre hablaban de casamiento. En cuanto a Bonelli y Badessich, agregó: “Se conocen hace un mes, fue amor a primera vista. Hace un mes que están saliendo, así que no se pisaron las fechas”.