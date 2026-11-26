Hace solo unos días, Cecilia “Chechu” Bonelli reveló públicamente que alguien nuevo llegó a su vida. “Estoy muy bien, estoy muy contenta”, reconoció sin entrar en detalles. Tras su escandalosa separación de Darío Cvitanich, su marido durante más de una década, y de su breve romance con el polista Facundo Pieres, la periodista dio a entender que volvió a encontrar el amor. Esta semana trascendió el nombre del hombre que le robó el corazón y, luego de que se conociera la primera foto de ambos, ella habló de los rumores y contó la verdad de su presente sentimental.

“Sin querer, queriendo, alguien llegó a mi vida. No es famoso y no es una persona relacionada con el fútbol”, dijo la periodista en Valet Parking (La Casa Streaming). A partir de esto, en la emisión del miércoles 25 de noviembre de Puro Show (eltrece), Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, dijo que tenía un romance enigmático de una persona que volvió a encontrar el amor después de mucho sufrimiento. Finalmente, reveló que se trataba de Chechu Bonelli.

Días atrás, Chechu Bonelli reveló que una nueva persona llegó a su vida y que estaba "muy contenta"

Contó que está en pareja con Tomás Badessich, un hombre de 36 años que no pertenece al rubro del espectáculo. Si bien se siguen en Instagram, el perfil de él es privado y solo menciona que vive en la Argentina. En cuanto a lo laboral, actualmente, se desempeña en el rubro farmacéutico. “Con más de 10 años de experiencia en ventas especializadas y promoción comercial, me he enfocado en desarrollar competencias clave en la gestión de relaciones con clientes y en la construcción de alianzas estratégicas”, reza la descripción de su LinkedIn.

La primera foto de Chechu Bonelli y su nueva pareja, Tomás Badessich (Foto: Captura / eltrece)

En el programa no solo mostraron una foto de él, sino una de ambos en la recepción de una clínica, donde se realizaron estudios y una persona que estaba en la sala de espera los vio. La panelista contó que se comunicó directamente con Bonelli, quien le dio algunos detalles del vínculo. “‘Él no es del medio y quiero cuidar esto. Tiene 36 años y lo conocí en Areia (un club de Pilar) jugando al fútbol’”, replicó Pochi y acotó que la periodista “está muy contenta”.

"La verdad es que estoy muy contenta porque es muy compañero y me cuida y acompaña mucho", dijo Bonelli sobre su presente sentimental (Foto: Captura / eltrece)

Al enterarse de que los habían visto juntos, Bonelli consideró prioritario contárselo a sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, y hablar con su pareja, dado que no pertenece al medio. Sin embargo, dejó en claro que está feliz con su presente. “Nos estamos conociendo. La verdad es que estoy muy contenta porque es muy compañero y me cuida y acompaña mucho. No quiero contar mucho más porque la verdad es que quiero cuidarlo porque no es una persona conocida y eso me gusta mucho”, le dijo a la panelista.

Hace un mes, surgieron versiones de que Bonelli se habría reconciliado “en secreto” con Facundo Pieres, de quien se separó en diciembre por “diferencias de agenda”. De acuerdo con Yanina Latorre, él no habría querido blanquear para no estar en el medio del escándalo entre ella y su exmarido, aunque deslizó que, según “las malas lenguas”, él no habría estado del todo seguro con la relación y además habría estado dolido por la vuelta de su exnovia Zaira Nara con Jakob Von Plessen. Sin embargo, después de dos intensos años, la periodista deportiva habría dado la vuelta la página y encontrado nuevamente el amor.