Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales: seis películas que abordan la pena de muerte desde distintas miradas

El caso de Christa Pike volvió a poner el foco sobre la pena de muerte y los procedimientos de ejecución en Estados Unidos. La mujer, condenada por un asesinato cometido en 1995, fue sometida a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee y, según informó CNN, sobrevivió al procedimiento.

Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en 200 años

La situación reavivó las preguntas y debates en torno a la pena capital, un tema que también fue abordado por el cine y la televisión desde diferentes perspectivas. A lo largo de los años, distintas producciones exploraron las condenas a muerte, los errores judiciales, la espera de los presos en ese momento y las consecuencias que una ejecución puede tener tanto para los condenados como para quienes participan del proceso.

A continuación, se presentan seis películas y series que abordan la cuestión.

1. La vida de David Gale

Tráiler de La vida de David Gale

Estrenada en 2003 y protagonizada por Kevin Spacey y Kate Winslet, la película cuenta la historia de David Gale, un profesor universitario y activista contrario a la pena de muerte que termina condenado por violación y asesinato. Mientras espera su ejecución, acepta conceder una entrevista a una periodista, quien comienza a investigar los acontecimientos que llevaron a su condena. A partir de allí, la película plantea dudas sobre las pruebas, la justicia y la posibilidad de que una persona inocente sea ejecutada.

Dónde verla: disponible para alquiler o compra digital.

2. Milagro en la celda 7

Tráiler de Milagro en la celda 7

La película turca sigue a Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es acusado de asesinar a la hija de un comandante militar. Condenado a muerte, queda separado de su pequeña hija y es trasladado a prisión. Allí, sus compañeros de celda comienzan a conocer su historia y a intentar ayudarlo a demostrar su inocencia. La producción pone el foco en las consecuencias de una condena injusta y en el vínculo entre un padre y su hija.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

3. Pena de muerte

Tráiler de Pena de muerte

La película de 1995, protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn, está basada en hechos reales. La historia sigue a Helen Prejean, una religiosa que comienza a acompañar espiritualmente a Matthew Poncelet, un hombre condenado a muerte por el asesinato de dos jóvenes. Mientras se acerca la fecha de la ejecución, el vínculo entre ambos la lleva a enfrentarse con sus propias ideas sobre la culpa, el castigo y la pena capital.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

4. Milagros inesperados

Tráiler de Milagros inesperados

Basada en la novela de Stephen King, la película transcurre en una prisión estadounidense durante la década de 1930 y se centra en los trabajadores y presos del corredor de la muerte. Uno de ellos es John Coffey, un hombre condenado por el asesinato de dos niñas que posee una capacidad extraordinaria. A través de su historia, la producción explora la culpa, la compasión, la justicia y las consecuencias de una condena a muerte.

Dónde verla: Flow y HBO Max.

5. Black Mirror: el episodio “Black Museum”

Tráiler de Black Mirror: el episodio “Black Museum”

El episodio de la serie británica presenta un museo dedicado a objetos relacionados con diferentes historias criminales y tecnologías utilizadas para castigar o controlar a las personas. A través de varios relatos, la producción plantea interrogantes sobre la justicia, la venganza y los límites que una sociedad puede cruzar al aplicar castigos. El capítulo forma parte de la cuarta temporada de Black Mirror.

Dónde verla: Netflix.

6. Grey’s Anatomy: el episodio “Sympathy for the Devil”

El episodio “Sympathy for the Devil” de Grey's Anatomy plantea un dilema médico frente a un hombre sentenciado a muerte

En este episodio de la serie médica, los profesionales del hospital deben atender a un hombre condenado a muerte que permanece bajo custodia policial. Su presencia genera diferentes reacciones entre los médicos y abre una discusión sobre la pena capital y el papel de quienes deben brindarle atención médica a una persona que será ejecutada. La trama lleva el debate al terreno de la medicina y de las decisiones personales.

Dónde verla: Disney+.

Más allá de las historias de ficción, las producciones reflejan las distintas preguntas que genera la pena de muerte: la posibilidad de una condena equivocada, el impacto de una ejecución y el papel de quienes intervienen en el proceso. El caso de Christa Pike vuelve a plantear esos interrogantes desde un hecho real y pone nuevamente el tema en el centro de la conversación.