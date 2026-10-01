Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales: seis películas que abordan la pena de muerte desde distintas miradas
Seis producciones que abordan el tema desde diferentes ángulos y muestran las consecuencias de una condena irreversible
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El caso de Christa Pike volvió a poner el foco sobre la pena de muerte y los procedimientos de ejecución en Estados Unidos. La mujer, condenada por un asesinato cometido en 1995, fue sometida a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee y, según informó CNN, sobrevivió al procedimiento.
La situación reavivó las preguntas y debates en torno a la pena capital, un tema que también fue abordado por el cine y la televisión desde diferentes perspectivas. A lo largo de los años, distintas producciones exploraron las condenas a muerte, los errores judiciales, la espera de los presos en ese momento y las consecuencias que una ejecución puede tener tanto para los condenados como para quienes participan del proceso.
A continuación, se presentan seis películas y series que abordan la cuestión.
1. La vida de David Gale
Estrenada en 2003 y protagonizada por Kevin Spacey y Kate Winslet, la película cuenta la historia de David Gale, un profesor universitario y activista contrario a la pena de muerte que termina condenado por violación y asesinato. Mientras espera su ejecución, acepta conceder una entrevista a una periodista, quien comienza a investigar los acontecimientos que llevaron a su condena. A partir de allí, la película plantea dudas sobre las pruebas, la justicia y la posibilidad de que una persona inocente sea ejecutada.
Dónde verla: disponible para alquiler o compra digital.
2. Milagro en la celda 7
La película turca sigue a Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es acusado de asesinar a la hija de un comandante militar. Condenado a muerte, queda separado de su pequeña hija y es trasladado a prisión. Allí, sus compañeros de celda comienzan a conocer su historia y a intentar ayudarlo a demostrar su inocencia. La producción pone el foco en las consecuencias de una condena injusta y en el vínculo entre un padre y su hija.
Dónde verla: Amazon Prime Video.
3. Pena de muerte
La película de 1995, protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn, está basada en hechos reales. La historia sigue a Helen Prejean, una religiosa que comienza a acompañar espiritualmente a Matthew Poncelet, un hombre condenado a muerte por el asesinato de dos jóvenes. Mientras se acerca la fecha de la ejecución, el vínculo entre ambos la lleva a enfrentarse con sus propias ideas sobre la culpa, el castigo y la pena capital.
Dónde verla: Amazon Prime Video.
4. Milagros inesperados
Basada en la novela de Stephen King, la película transcurre en una prisión estadounidense durante la década de 1930 y se centra en los trabajadores y presos del corredor de la muerte. Uno de ellos es John Coffey, un hombre condenado por el asesinato de dos niñas que posee una capacidad extraordinaria. A través de su historia, la producción explora la culpa, la compasión, la justicia y las consecuencias de una condena a muerte.
Dónde verla: Flow y HBO Max.
5. Black Mirror: el episodio “Black Museum”
El episodio de la serie británica presenta un museo dedicado a objetos relacionados con diferentes historias criminales y tecnologías utilizadas para castigar o controlar a las personas. A través de varios relatos, la producción plantea interrogantes sobre la justicia, la venganza y los límites que una sociedad puede cruzar al aplicar castigos. El capítulo forma parte de la cuarta temporada de Black Mirror.
Dónde verla: Netflix.
6. Grey’s Anatomy: el episodio “Sympathy for the Devil”
En este episodio de la serie médica, los profesionales del hospital deben atender a un hombre condenado a muerte que permanece bajo custodia policial. Su presencia genera diferentes reacciones entre los médicos y abre una discusión sobre la pena capital y el papel de quienes deben brindarle atención médica a una persona que será ejecutada. La trama lleva el debate al terreno de la medicina y de las decisiones personales.
Dónde verla: Disney+.
Más allá de las historias de ficción, las producciones reflejan las distintas preguntas que genera la pena de muerte: la posibilidad de una condena equivocada, el impacto de una ejecución y el papel de quienes intervienen en el proceso. El caso de Christa Pike vuelve a plantear esos interrogantes desde un hecho real y pone nuevamente el tema en el centro de la conversación.