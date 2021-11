Cinco películas sobre perseguidos y perseguidores: cuando el crimen es el juego del gato y el ratón

El estreno de Alerta roja –que estrenó en salas y estará disponible a partir de este viernes en Netflix- pone nuevamente en juego la carta de la persecución como perfecta estrategia narrativa para vestir al policial de vértigo y suspenso. Pero no hablamos solo de persecuciones en las calles, autos que se estrellan, disparos a mansalva, sino también de un culto exquisito a la escapatoria como forma de vida, como estrategia de goce y supervivencia. Un guiño recurrente en el género, que en esa dinámica de disfraces y despistes asume distintos tonos, que van desde el humor y la seducción hasta el pulso trágico que conecta a perseguido y perseguidor en una unión fatal que solo puede concluir en la mutua destrucción.

El cine ha explorado con ahínco en ese universo, eligiendo diversos escenarios como la Costa Azul, los museos parisinos, los amplios desiertos texanos y las ciudades más oscuras y abigarradas, convertidas en un inesperado laberinto para esas pasiones en conflicto. Algunas de las mejores películas de esta tradición, disponibles en streaming, permiten admirar los juegos peligrosos de estos protagonistas, integrantes de un dúo maldito que como el gato y el ratón no pueden vivir el uno sin el otro . Las claves de esas mutuas obsesiones están definidas por esa perfecta distancia que los mantiene separados al mismo tiempo que alimenta el anhelo del encuentro y la revelación. El disfrute de esas historias, más allá del glamour y los chistes, o de la subterránea pasión que los agita sin remedio, está siempre en la medida de la espera, la postergación del enfrentamiento final que todos esperamos.

Una de las obras maestras menos citadas de la obra de Alfred Hitchcock quedó adherida al glamour de la Costa Azul y al preámbulo de la vida principesca de Grace Kelly, pero perdura como uno de los acercamientos del director inglés al cenit del crimen como pasión sexual.

John Robbie, alias El Gato, es un famoso ladrón de joyas ya retirado, extraño a esos largos días en los tejados y al asedio del ojo de la policía, que debe regresar a las andadas para limpiar su célebre nombre de las trampas de un advenedizo impostor. Y El Gato no es otro que Cary Grant, dispuesto a robar una codiciada joya para conseguir con ello algo más que una honorable reivindicación. El escenario son las doradas playas de la costa mediterránea, los casinos y sus fiestas, y la progresiva seducción que lo une a la joven millonaria que interpreta Grace Kelly, dispuesta a entregarse como carnada del crimen y dueña definitiva de toda belleza.

Además de las memorables escenas del beso furtivo y los fuegos artificiales, Para atrapar al ladrón está en el corazón del mejor período de Hitchcock, y consagra su placer por el cine como ninguna otra.

La maestría de Frank Abagnale Jr. (Leonardo Di Caprio) está destinada a una creación muy peculiar: sus múltiples máscaras. En cada estancia a lo largo de Estados Unidos, este joven prodigio del crimen ha logrado camuflarse en las más comunes profesiones y personalidades: médico, piloto de aviones, abogado, todo ello sin pasar por la instrucción o la práctica, sino por un aprendizaje que consiste en el arte mismo de la representación. Así, Steven Spielberg convierte sus constantes fugas y la creciente obsesión de su perseguidor, el agente del FBI Frank Hanratty (Tom Hanks), en una danza permanente, que su cámara exhibe con la armonía perfecta entre el descaro y la impunidad.

La descabellada historia no podría haber sido creíble si no tuviera un origen real y esa premisa es la que le permite al relato aventurarse por fuera del carcelario verosímil, y convertir al joven Abagnale Jr. en un fascinante orquestador de sus propias trampas. Lo más interesante es, finalmente, que el único vínculo sellado bajo la premisa de la honestidad sea el que mantiene a distancia con su incansable perseguidor, al que Hanks brinda un rostro paternal inmejorable, pieza perfecta para esa dupla inolvidable.

Atrápame si puedes (Catch Me If You Can), de Steven Spielberg está disponible en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Paramount+ y Movistar Play.