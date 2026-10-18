Cindy Crawford habló por primera vez tras la muerte de su hijo Presley Gerber: “Hasta que nos volvamos a encontrar”

Cindy Crawford publicó un mensaje público tras el fallecimiento de su hijo, Presley Gerber, ocurrido el pasado 20 de septiembre. La supermodelo compartió un texto en sus redes sociales para expresar su dolor ante la tragedia que afectó a su familia. El joven, de 27 años, murió en una residencia de rehabilitación situada en Santa Mónica, Los Ángeles. Los reportes oficiales indicaron que el deceso sucedió a causa de un paro cardíaco provocado por una sobredosis accidental. La familia mantuvo un perfil bajo durante las semanas posteriores al hecho y evitó comentarios ante los medios de comunicación.

La exmodelo rompió el silencio casi un mes después del suceso: Crawford utilizó una fotografía de Presley en blanco y negro, donde el joven aparece con alas de ángel, para acompañar sus palabras. La declaración oficial, publicada por la madre en Instagram, manifiesta el estado actual de sus allegados. “Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano”, afirmó la mujer.

Cindy Crawford despidió a su hijo Presley Gerber tras casi un mes desde su muerte Captura Instagram (@cindycrawford)

El comunicado incluye a Rande Gerber, padre del joven, y a Kaia Gerber, su hermana, quienes atraviesan este proceso de duelo. La familia expresó su gratitud por los años compartidos junto a Presley. “Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, añadió Crawford en la publicación digital.

La supermodelo destacó las virtudes de su hijo en su mensaje, donde la mujer describió al joven como un alma dulce que despertó afecto en su entorno cercano y también en personas desconocidas. “Estamos muy orgullosos de cómo vivió en este mundo, con bondad y vulnerabilidad”, sostuvo. Estas palabras reflejan el orgullo de los padres ante la personalidad del fallecido. La familia solicitó respeto y privacidad durante el periodo posterior a la pérdida para afrontar la situación de la mejor manera posible. Este pedido encontró eco en sus seguidores, quienes respetaron los tiempos de los seres queridos durante el último mes. La publicación agradece además el respaldo de la comunidad digital.

La familia Gerber-Crawford sufrió la pérdida de Presley, el hijo mayor GettyImages

“Agradecemos la inmensa muestra de amor y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor”, detalló Crawford en su red social. La comunicación oficial termina con una despedida hacia su hijo, titulada bajo la firma de los integrantes del núcleo familiar. “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos por siempre. Mamá, papá y Kaia”, cerró el mensaje.

La figura del mundo de la moda enfrenta así el momento más difícil de su vida personal. La tragedia de Presley Gerber generó impacto en internet desde el instante en que trascendió la noticia en septiembre pasado. La confirmación oficial mediante este posteo cierra un periodo de silencio absoluto por parte de los familiares.

Meses antes de su muerte, Presley Gerber comenzó a hablar públicamente sobre sus problemas de salud mental y sus adicciones FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La publicación de Crawford actúa como un registro definitivo sobre el estado emocional de la familia tras el suceso. La trayectoria de Presley Gerber, marcada por su vida pública y su paso por el centro de rehabilitación en California, culminó en una jornada que cambió la realidad de la familia Gerber-Crawford. El mensaje final subraya la unión y el afecto que prevalecen en este contexto de dolor profundo.

La supermodelo busca ahora transitar el duelo lejos del escrutinio mediático constante. La fecha del nacimiento de Presley, el 2 de julio de 1999, y su partida el 20 de septiembre de 2026, marcan los hitos temporales de esta crónica sobre la pérdida de un hijo en condiciones extremas. Las palabras de la madre actúan como un cierre simbólico ante la exposición pública del hecho ocurrido semanas atrás en Santa Mónica, donde la familia aguardaba la recuperación de su hijo antes de la tragedia final que hoy conmovió al ámbito de la moda internacional.