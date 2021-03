365 días, el drama erótico de Netflix, candidata cada vez más fuerte a convertirse en la peor película del año

A la polaca 365 días le falta cada vez menos para convertirse en la peor película del año. El largometraje erótico disponible en Netflix conquistó la mayor cantidad de nominaciones (seis en total) para la edición 2021 de los premios Razzie, también conocidos como Golden Raspberry o “anti Oscar”.

Esta suerte de remake no oficial y polaca de 50 sombras de Grey, casi paródica pese a su pátina supuestamente seria, es hoy la favorita a llevarse el premio a la película más mala de esta temporada. También compite en las categorías de peor actor, peor actriz y peor guion. Solo le faltó sumar a estos “méritos” la polémica que protagonizó desde el primer día, cuando quedó a la vista el modo en que esta película justificaba el sometimiento y la violencia hacia la mujer en nombre de un supuesto romanticismo filmado, sobre todo en las escenas de elevada temperatura sexual, con una estética publicitaria.

Además de 365 días, entre las nominadas a peor película hay otras dos remakes: Doolitle (versión que hundió completo un relato con mucha historia, apreciado por varias generaciones) y La isla de la fantasía, fallida adaptación en clave de terror de la popular serie televisiva, que no pudo ser estrenada en los cines argentinos a raíz de la pandemia. El quinteto de candidatas al máximo premio Razzie se completa con Music, decepcionante debut en el cine como directora de la cantante Sia (estrenada online en la Argentina), y el “documental” Absolute Proof, financiado y dirigido por el fabricante de almohadas Mike Lindell, que pasó de los informerciales de MyPillow a afirmar que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos gracias a un gigantesco y oculto fraude electoral.

Doolitle sumó también, como 365 días, seis nominaciones y convirtió en “favorito” a llevarse el premio de peor actor protagónico a Robert Downey Jr. La nueva y frustrante versión de Doctor Doolitle también está incluida en las candidaturas a peor película, peor director y peor guion.

Entre los actores nominados a lo peor del año llama la atención que Bruce Willis aparezca como candidato en la misma categoría por tres películas, toda una muestra del mal momento artístico que atraviesa, de fracaso en fracaso. Las candidaturas de Anne Hathaway y Kate Hudson responden a dos películas en ambos casos.

La mayor curiosidad de los Razzie 2021 es la presencia entre las nominadas a peor actriz de reparto de Glenn Close, que tiene fundadas razones para ocupar un lugar entre las candidatas al Oscar en la misma categoría. Mejor y peor al mismo tiempo, toda una rareza para una misma actuación (la de Close en Hillbilly: una elegía rural) que ya tuvo esta temporada nominaciones a los Globo de Oro y a los premios actorales más importantes de Hollywood, que entregará el Screen Actors Guild el próximo 4 de abril.

De obtener Close la candidatura al Oscar sería la tercera vez en la historia en que coinciden en el mismo caso nominaciones al máximo premio de la industria y a su opuesto más absoluto. Los dueños previos de esta verdadera curiosidad fueron James Coco (en 1973 por la comedia Solo cuando me río) y Amy Irving (en 1985 por Yentl).

Otra ganadora reciente nominada al “anti-Oscar” es Maria Bakalova. Pocos días después de ganar el premio a la mejor actriz de reparto en los Critics Choice y elevar así sus chances como candidata al Oscar a la mejor actriz de reparto por Borat 2, aparece entre las aspirantes al Razzie 2021 en la categoría “Peor Combo”, que agrupa a juicio de los votantes de este premio a los mayores fracasos en materia de parejas protagónicas, no necesariamente integradas por personas, como se verá más abajo. Comparte esa nominación (es un decir) con el exalcalde de Nueva York y abogado del expresidente Donald Trump Rudolph Giuliani.

Esta es la lista de candidatos a lo más malo en materia cinematográfica del año, cuyos ganadores se conocerán el 24 de abril. Como es costumbre, el anuncio se hará el día previo a la entrega del Oscar, como para marcar el contraste entre ambos galardones:

Peor película: 365 días, Absolute Proof, Doolitle, La isla de la fantasía y Music.

Peor actor protagónico: Robert Downey Jr. (Doolitle); Mike Lindell (Absolute Proof); Michele Morrone (365 días), Adam Sandler (El Halloween de Hubie) y David Spade (La otra Missy).

Peor actriz protagónica: Anne Hathaway (Las brujas y The Last Thing He Wanted), Kate Holmes (Brahms: The Boy II y The Secret: Dare to Dream), Kate Hudson (Music), Lauren Lapkus (La otra Missy) y Anna-Maria Sieklucka (365 días).

Peor actor de reparto: Chevy Chase (The Very Excellent Mr. Dundee); Shia LaBeouf (The Tax Collector); Arnold Schwarzenegger (Iron Mask); Bruce Willis (Breach, Hard Kill y Survive the Night) y Rudolph Giuliani (Borat 2).

Peor actriz de reparto: Glenn Close (Hillbilly: una elegía rural); Lucy Hale (La isla de la fantasía); Maggie Q (La isla de la fantasía); Kristen Wiig (Mujer Maravilla 1984) y Maddie Ziegler (Music).

Peor director: Charles Band (las tres películas de Barbie & Kendra); Barbara Bialowas & Tomasz Mandes (365 días); Stephen Gaghan (Doolitle); Ron Howard (Hillbilly: una elegía rural) y Sia (Music).

Peor guión: las tres películas de Barbie & Kendra, Doolitle, 365 días, La isla de la fantasía y Hillbilly: una elegía rural.

Peor combo en pantalla: Maria Bakalova y Rudolph Giuliani (Borat 2); Robert Downey Jr. y su “totalmente increíble acento galés” (Doolitle); Harrison Ford y su “falso perro digitalizado” (La llamada salvaje); David Spade y Lauren Lapkus (La otra Missy) y Adam Sandler y su “insoportable voz bobalicona” (El Halloween de Hubie).

Peor remake o secuela: 365 días (remake de 50 sombras de Grey); Doolitle (remake de Doctor Doolitle), La isla de la fantasía (remake de la serie homónima); El Hubie de Halloween (remake de Ernest Scared Stupid) y Mujer Maravilla 1984 (secuela).