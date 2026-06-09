En fotos: de Marcela Tinayre a Isabel Macedo, los famosos disfrutaron de la función de prensa de Billy Elliot
Muchas figuras del espectáculo dijo presente para ver el musical que fue un éxito en todo el mundo y que ahora desembarca en calle Corrientes
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LA NACION
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