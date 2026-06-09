LA NACION

En fotos: de Marcela Tinayre a Isabel Macedo, los famosos disfrutaron de la función de prensa de Billy Elliot

Muchas figuras del espectáculo dijo presente para ver el musical que fue un éxito en todo el mundo y que ahora desembarca en calle Corrientes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Marcela Tinayre, Carmen Barbieri e Isabel Macedo, tres figuras que anoche dijeron presente en el Teatro Ópera
Marcela Tinayre, Carmen Barbieri e Isabel Macedo, tres figuras que anoche dijeron presente en el Teatro Ópera
Marcela Tinayre posó simpática en la red carpet de Billy Elliot, en el Teatro Opera
Marcela Tinayre posó simpática en la red carpet de Billy Elliot, en el Teatro OperaGerardo Viercovich - LA NACION
Carmen Barbieri aplaudió desde la platea junto a su hijo, Fede Bal, y a su nuera, Evelyn Botto
Carmen Barbieri aplaudió desde la platea junto a su hijo, Fede Bal, y a su nuera, Evelyn BottoGerardo Viercovich - LA NACION
Isabel Macedo, muy canchera, disfrutó de la función del musical de Stephen Daldry con música de Elton John
Isabel Macedo, muy canchera, disfrutó de la función del musical de Stephen Daldry con música de Elton JohnGerardo Viercovich - LA NACION
El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, acompañó al teatro a su esposa Isabel Macedo
El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, acompañó al teatro a su esposa Isabel MacedoGerardo Viercovich - LA NACION
César Bordón sonrío frente a las cámaras antes de la función
César Bordón sonrío frente a las cámaras antes de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Mariano Torre junto a Elena Roger, protagonista de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, en el Teatro San Martín
Mariano Torre junto a Elena Roger, protagonista de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, en el Teatro San MartínGerardo Viercovich - LA NACION
Otro de los invitados especiales de la noche fue el reconocido actor Antonio Grimau
Otro de los invitados especiales de la noche fue el reconocido actor Antonio GrimauGerardo Viercovich - LA NACION
Leticia Siciliani, fanática de los musicales, no quiso perderse el estreno
Leticia Siciliani, fanática de los musicales, no quiso perderse el estrenoGerardo Viercovich - LA NACION
Laurita Fernández posó muy sonriente para las cámaras antes de la función
Laurita Fernández posó muy sonriente para las cámaras antes de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
"Qué felicidad ver tanto talento en Argentina. No hace falta viajar", celebró Graciela Stéfani en sus redes sociales tras la función
"Qué felicidad ver tanto talento en Argentina. No hace falta viajar", celebró Graciela Stéfani en sus redes sociales tras la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Anita Pauls asistió junto a su pequeña hija Bendi Aissa
Anita Pauls asistió junto a su pequeña hija Bendi AissaGerardo Viercovich - LA NACION
La protagonista de Anastasia, Minerva Casero, disfrutó del talento de sus colegas de Billy Elliot
La protagonista de Anastasia, Minerva Casero, disfrutó del talento de sus colegas de Billy ElliotGerardo Viercovich - LA NACION
Sabrina Garciarena también fue de la partida junto a su pareja Germán Paoloski y Beltrán, uno de sus hijos
Sabrina Garciarena también fue de la partida junto a su pareja Germán Paoloski y Beltrán, uno de sus hijosGerardo Viercovich - LA NACION
Gabriela Sari disfrutó de salida teatral tanto como su pequeña hija Donna
Gabriela Sari disfrutó de salida teatral tanto como su pequeña hija DonnaGerardo Viercovich - LA NACION
Constanza Feraud y Gabriel Corrado convirtieron la invitación en una salida romántica
Constanza Feraud y Gabriel Corrado convirtieron la invitación en una salida románticaGerardo Viercovich - LA NACION
Virginia Lago y Héctor Gióvine -que llevan más de cinco décadas juntos- se dieron cita en el Ópera
Virginia Lago y Héctor Gióvine -que llevan más de cinco décadas juntos- se dieron cita en el Ópera Gerardo Viercovich - LA NACION
Agustín Sullivan muy entusiasmado con la propuesta, que promete convertirse en unos de los éxitos de la calle Corrientes
Agustín Sullivan muy entusiasmado con la propuesta, que promete convertirse en unos de los éxitos de la calle CorrientesGerardo Viercovich - LA NACION
Juliana Gattas, a pura sonrisa, junto a Iair Said, su compañero en el film Los domingos mueren más personas
Juliana Gattas, a pura sonrisa, junto a Iair Said, su compañero en el film Los domingos mueren más personasGerardo Viercovich - LA NACION
Carolina Papaleo se mostró muy sonriente en el estreno de prensa
Carolina Papaleo se mostró muy sonriente en el estreno de prensaGerardo Viercovich - LA NACION
CAE y César "Banana" Pueyrredón posaron juntos y se mostraron muy entusiasmados con la propuesta musical
CAE y César "Banana" Pueyrredón posaron juntos y se mostraron muy entusiasmados con la propuesta musicalGerardo Viercovich - LA NACION
Patricia Echegoyen junto a su hija Lucía
Patricia Echegoyen junto a su hija LucíaGerardo Viercovich - LA NACION
"Bravo. Mega producción. Gran apuesta a la industria", destacó el director José María Muscari sobre Billy Elliot en sus redes sociales
"Bravo. Mega producción. Gran apuesta a la industria", destacó el director José María Muscari sobre Billy Elliot en sus redes socialesGerardo Viercovich - LA NACION
El público destacó el talento de todos los artistas sobre el escenario. En la imagen, Joaquín Mondino Fermichelli en la piel de Billy Elliot
El público destacó el talento de todos los artistas sobre el escenario. En la imagen, Joaquín Mondino Fermichelli en la piel de Billy ElliotMELINA ERCOLI
El espectáculo de Stephen Daldry en el Teatro Ópera fue muy elogiado por el público
El espectáculo de Stephen Daldry en el Teatro Ópera fue muy elogiado por el públicoMELINA ERCOLI
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. El desgarrador mensaje de Javier Caumont a María Rosa Fugazot
    1

    El desgarrador mensaje de Javier Caumont a María Rosa Fugazot: “Te amé siempre, mamita, soportando enojos de papá por injusticias”

  2. María Rosa Fugazot: de sus comienzos como bailarina a su gran amor y el dolor por la muerte de su hijo René
    2

    María Rosa Fugazot: sus comienzos como bailarina, su gran amor y el dolor por la muerte de su hijo René

  3. Lito Vitale recuerda al Indio Solari
    3

    Lito Vitale recuerda al Indio Solari: “Se nos fue un imprescindible, que fue diferente y admirable”

  4. La espectacular boda de Dua Lipa y Callum Turner que revolucionó Sicilia
    4

    La espectacular boda de Dua Lipa y Callum Turner que revolucionó Sicilia