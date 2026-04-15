Pura adrenalina: 5 películas para no despegarse de la butaca
Si estás en busca de emoción pura, disfrutá estos estrenos con los 2x1 de Club LA NACION
- 3 minutos de lectura'
Cuando la pantalla se convierte en el lugar donde todo puede salir mal y a menudo sale peor, el cine de acción cumple su promesa más básica: no dejar respirar. Te proponemos cinco películas que van del slasher clásico al thriller de herencias sangrientas, pasando por secuestros en las alturas, una misión espacial contrarreloj y el caos más impensado en el corazón de Los Ángeles.
Scream 7
- Género: terror-suspenso
- Director: Kevin Williamson
Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en el pueblo donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida, sus peores miedos se hacen realidad: su hija se convierte en el próximo objetivo. Neve Campbell regresa a la franquicia que la hizo icónica, y esta vez el creador original de la saga toma las riendas. La película está dirigida y escrita por Kevin Williamson, también autor del guion de la entrega original de 1996, y es la séptima entrega de la saga Scream.
Proyecto Fin del Mundo
- Género: ciencia ficción-acción
- Directores: Phil Lord y Christopher Miller
El profesor de ciencias Ryland Grace (interpretado por Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra, sin recordar quién es ni cómo llegó. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de una misteriosa sustancia que está causando la extinción. Basada en la novela de Andy Weir, el mismo autor de Marte, la película combina acción, humor y emoción en lo que ya se perfila como una de las favoritas para los premios de la temporada.
Jugada maestra
- Género: suspenso
- Director: John Patton Ford
Becket Redfellow aprende que su madre provenía de una familia adinerada, pero había sido desheredada. Cuando su ex novia Julia sugiere en broma que sus chances de recibir la herencia mejorarían si los otros parientes “accidentalmente” desaparecieran, Becket empieza a tomar la idea en serio. Una comedia negra despiadada sobre codicia, encanto y moral en crisis.
Turbulencia: pánico en el aire
- Género: suspenso
- Director: Claudio Fäh
Una pareja se embarca en una aventura en globo aerostático, pero circunstancias imprevistas los llevan a situaciones que ponen en peligro sus vidas. Mientras luchan por sobrevivir, su amor y su resiliencia se ponen a prueba. Protagonizada por Olga Kurylenko, Jeremy Irvine y Kelsey Grammer.
Buena suerte, diviértete, no mueras
- Género: suspenso
- Director: Gore Verbinski
Un hombre que dice venir del futuro irrumpe en un pequeño restaurant de Los Ángeles con una advertencia imposible de ignorar: el mundo está a punto de terminar y solo un grupo muy específico puede evitarlo. Con Sam Rockwell y Haley Lu Richardson en los roles principales, el thriller mezcla humor absurdo y tensión que escala sin freno hasta el final.
Beneficios
- Cines Multiplex: 2x1 en compra presencial de entradas seleccionadas
- Cinemark: 2x1 en compra online y presencial de entradas seleccionadas
- Cinépolis: 2x1 en compra online y presencial para salas 2D, 3D y Monster todos los días
- Atlas Cines: 2x1 en compra online de entradas para salas 2D y 3D todos los días
- Cinema Adrogué: 2x1 en compra online de entradas para salas 2D y 3D todos los días
Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá.
- 1
Los diez mandamientos: una nariz que hizo la diferencia, la misteriosa voz de Dios y la escena imposible de filmar
- 2
Hollywood resiste: de Jane Fonda a Kristen Stewart y Ben Stiller, más de mil firmas se oponen a la fusión entre Paramount y Warner
- 3
Outcome: Keanu Reeves, Cameron Diaz y Martin Scorsese, desperdiciados en una comedia sin gracia
- 4
“Ni siquiera lo ven”: para impulsar la asistencia a los cines, proponen eliminar un elemento clásico de las funciones