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Pura adrenalina: 5 películas para no despegarse de la butaca

Si estás en busca de emoción pura, disfrutá estos estrenos con los 2x1 de Club LA NACION

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Los estrenos de estas semanas cumplen la mejor premisa del cine de acción: no dejar respirar
Los estrenos de estas semanas cumplen la mejor premisa del cine de acción: no dejar respirar

Cuando la pantalla se convierte en el lugar donde todo puede salir mal y a menudo sale peor, el cine de acción cumple su promesa más básica: no dejar respirar. Te proponemos cinco películas que van del slasher clásico al thriller de herencias sangrientas, pasando por secuestros en las alturas, una misión espacial contrarreloj y el caos más impensado en el corazón de Los Ángeles.

Scream 7

La séptima entrega de la saga llega con sorpresas e incluso recupera a Neve Campbell, su protagonista original
La séptima entrega de la saga llega con sorpresas e incluso recupera a Neve Campbell, su protagonista original
  • Género: terror-suspenso
  • Director: Kevin Williamson

Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en el pueblo donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida, sus peores miedos se hacen realidad: su hija se convierte en el próximo objetivo. Neve Campbell regresa a la franquicia que la hizo icónica, y esta vez el creador original de la saga toma las riendas. La película está dirigida y escrita por Kevin Williamson, también autor del guion de la entrega original de 1996, y es la séptima entrega de la saga Scream.

Proyecto Fin del Mundo

Ryan Gosling encarna a un profesor de ciencias que un día despierta a años luz de la Tierra en uno de los films más prometedores del género
Ryan Gosling encarna a un profesor de ciencias que un día despierta a años luz de la Tierra en uno de los films más prometedores del género
  • Género: ciencia ficción-acción
  • Directores: Phil Lord y Christopher Miller

El profesor de ciencias Ryland Grace (interpretado por Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra, sin recordar quién es ni cómo llegó. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de una misteriosa sustancia que está causando la extinción. Basada en la novela de Andy Weir, el mismo autor de Marte, la película combina acción, humor y emoción en lo que ya se perfila como una de las favoritas para los premios de la temporada.

Jugada maestra

Glen Powell encarna esta comedia negra sobre la posibilidad de recibir (o no) una jugosa herencia
Glen Powell encarna esta comedia negra sobre la posibilidad de recibir (o no) una jugosa herencia
  • Género: suspenso
  • Director: John Patton Ford

Becket Redfellow aprende que su madre provenía de una familia adinerada, pero había sido desheredada. Cuando su ex novia Julia sugiere en broma que sus chances de recibir la herencia mejorarían si los otros parientes “accidentalmente” desaparecieran, Becket empieza a tomar la idea en serio. Una comedia negra despiadada sobre codicia, encanto y moral en crisis.

Turbulencia: pánico en el aire

Un viaje en globo aeroestático irá muy distinto a lo planeado en esta propuesta de suspenso
Un viaje en globo aeroestático irá muy distinto a lo planeado en esta propuesta de suspenso
  • Género: suspenso
  • Director: Claudio Fäh

Una pareja se embarca en una aventura en globo aerostático, pero circunstancias imprevistas los llevan a situaciones que ponen en peligro sus vidas. Mientras luchan por sobrevivir, su amor y su resiliencia se ponen a prueba. Protagonizada por Olga Kurylenko, Jeremy Irvine y Kelsey Grammer.

Buena suerte, diviértete, no mueras

Sam Rockwell y Haley Lu Richardson se ponen al hombro una tensión in crescendo durante todo el thriller
Sam Rockwell y Haley Lu Richardson se ponen al hombro una tensión in crescendo durante todo el thriller
  • Género: suspenso
  • Director: Gore Verbinski

Un hombre que dice venir del futuro irrumpe en un pequeño restaurant de Los Ángeles con una advertencia imposible de ignorar: el mundo está a punto de terminar y solo un grupo muy específico puede evitarlo. Con Sam Rockwell y Haley Lu Richardson en los roles principales, el thriller mezcla humor absurdo y tensión que escala sin freno hasta el final.

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