Kirsten Dunst reveló lo incómoda que se sintió durante la filmación de María Antonieta

Kirsten Dunst comenzó a trabajar a Hollywood desde muy chica, a los 8 años hizo de nieta de George Bush (padre) en Saturday Night Live y a los 12 años debutó en Oedipus Wrecks, un cortometraje de Woody Allen. Tras grandes participaciones en cine (como Enrtrevista con una vampiro y Mujercitas) a los 22 le llegó un nuevo desafío: su primer desnudo frente a cámaras, durante la segunda producción en la que trabajó junto a la ya famosa Sofia Coppola: María Antonieta.

Sin embargo, no fue hasta una reciente entrevista en conjunto con su coprotagonista de aquel film, Jamie Dornan, que Dunst se sinceró sobre esa experiencia. “Todo lo que hacíamos era relacionarnos y no me sentía cómoda. Nunca es cómodo, nunca” confesó.

María Antonieta fue a su vez el primer gran proyecto para el protagonista de 50 Sombras de Grey en la pantalla grande. “Fue un primer trabajo bastante bueno”, recordó el actor, que en ese entonces tenía 22 años, al igual que Dunst.

Si bien no lo dijo en su momento, la actriz se expresó, a 16 años desde el estreno del film: “Creo que la primera vez que enseñé mis pechos fue con Sofia (Coppola). Nunca usó esa toma y ni siquiera creo que estuvieras ahí. También me sentí abrumada”, dijo en respuesta a su compañero de reparto.

Dornan, quien se mostró muy sorprendido con la confesión de Dunst, la alentó rápidamente: “Lo llevaste muy bien, pensé que lo tenías todo bajo control”. Y concluyó: “Recuerdo que tuvimos que improvisar, y Sofía hizo que no nos conociéramos hasta rodar nuestras escenas”.

La actriz que dio vida a la princesa austríaca en el film de 2006, encarnando, quizás, uno de sus papeles más icónicos, aseguró haberse sentido “nerviosa” a lo largo de la filmación. Pese a que Dunst ya había trabajado con Sofia Coppola en la recordad película Las vírgenes suicidas (1999), no fue hasta el rodaje de María Antonieta que le tocó encarar un desnudo y varias escenas amorosas.

En el último año, la actriz interpretó a una propietaria viuda de un salón-comedor junto a su marido fuera de la ficción, Jesse Plemons, con quien tiene dos hijos. El poder del perro, dirigida por Jane Campion, dio a Dunst finalmente la oportunidad de trabajar con la aclamada directora con quien mantenía relación después de que esta hubiera halagado su actuación en el film de Coppola.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst en El poder del perro. KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX - TPOTD_KG_020320-9603_R

La película que, se rumorea, podría merecerle el Oscar como mejor actriz, narra un drama familiar ambientado en Montana de 1925. El film cuenta también con la estelar actuación de Benedict Cumberbatch, que interpreta a un vaquero muy rústico, hermano del personaje de Jesse Plemons.