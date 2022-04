Actuó en 900 películas porno y ganó un millón de dólares, pero lo dejó todo tras una visita al banco

Aunque parezca algo descabellado, esta es la historia de Joshua Broome, el hombre que pasó de ser uno de los actores del cine para adultos más reconocidos a nivel mundial a convertirse en pastor de una iglesia cristiana y dedicarse a predicar su religión. Y no solo eso: se abocó a hablar de los riesgos que tiene participar en la industria porno para la salud mental.

Rocco Reed, el nombre artístico de Broome, duró seis años como una reconocida estrella del cine para adultos, tiempo en el que grabó alrededor de 900 películas y ganó más de un millón de dólares. No obstante, un día el rumbo de su vida cambió abruptamente cuando sintió que su identidad como ser humano se había perdido y que “no estaba haciendo lo correcto”.

Después de protagonizar más de 900 películas porno, Joshua Broome decidió dar un giro rotundo a su vida Facebook: Joshua Broome

Un giro de 180 grados

En una entrevista con el medio The New York Post, Broome relató detalles de su vida antes, durante y después de haber entrado en la industria. El actor nació en 1983, en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Desde pequeño había soñado con ser una estrella de Hollywood, por lo que en su juventud se mudó a Los Ángeles, California.

Broome afirmó que nunca pensó en convertirse en actor porno, pero que, cuando trabajaba como camarero a sus 23 años, un grupo de mujeres lo convenció de grabar su primera escena. La idea llamó mucho su atención, por lo que comenzó a participar en diferentes films que dispararon su popularidad y su carrera.

A sus 29 años, Broome parecía estar en el mejor momento de su estrellato. Incluso fue galardonado como intérprete del año en los premios XBIZ, una ceremonia que reconoce el buen desempeño de las mejores estrellas del entretenimiento para adultos, en 2012. Sin embargo, llegó un punto en el que su salud mental frenó su vida por completo, según indicó el exactor en la entrevista.

”Gané más de un millón de dólares. Viajé a todas partes a las que quería ir. Tuve todo el sexo que pude haber imaginado. Pero una vez que lo tuve todo, mi vida se desmoronó, porque amplificó la tristeza y el vacío que siempre sentí en mi interior”, aseveró. En una entrevista con la cadena de noticias Fox News, Broome relató que desde hacía un tiempo ya venía sintiendo que su vida no tenía sentido y una experiencia extraña que tuvo fue la gota que rebalsó el vaso.

Joshua Broome se convirtió en pastor Facebook: Joshua Broome

El momento en el que decidió cambiar para siempre

Un día, el exactor se dirigió a un banco para hacer trámites financieros. En ese momento, el cajero lo llamó por su nombre, algo que generó un choque emocional en él. ”Joshua, ¿hay algo en lo que le pueda ayudar?”. Esas fueron las simples palabras del funcionario, pero que marcaron el inicio de la nueva vida que tendría Broome, ya que desde ese momento sintió que quería recuperar su identidad.

”Joshua ya no existía. Todos me conocían por mi nombre del escenario, eso es en lo que me había convertido”, explicó el pastor en Fox News. Al salir del banco, tomó la decisión de llamar a su manager para decirle que quería renunciar a su trabajo. Luego, regresó a su casa con sus padres en Carolina del Norte para intentar tomar un rumbo diferente.

Según el medio Mirror, el pastor sufrió secuelas por su retiro, lo cual afectó gravemente su salud mental y tuvo un fuerte episodio depresivo. Aseguró estar lleno de vergüenza y querer limpiar su conciencia. Al llegar a su ciudad natal, comenzó a ir al gimnasio y tomó capacitaciones para empezar a dictar clases como entrenador personalizado, con lo cual generó una nueva fuente de ingresos.

El amor que lo ayudó a cambiar

Como instructor, Broome conoció a Hope, su actual esposa. Tal como lo explicó en su entrevista con Fox News, ella fue quien le dio motivación para empezar una nueva vida. Empezaron a salir y a hablar frecuentemente. A medida que se fueron conociendo, el exactor tuvo un acercamiento con el cristianismo, por lo que decidió confesarle a su pareja todo acerca de su pasado como Rocco Reed.

Para sorpresa de él, Hope no lo juzgó y, por el contrario, lo ayudó a encontrar un camino distinto. Fue así como empezaron a ir juntos a una iglesia cristiana llamada Bautista Good News. Hope y Broome contrajeron nupcias en el año 2016. Desde ese entonces, se convirtió en pastor de su iglesia y decidió viajar por el mundo para predicar la palabra de Dios.

Actualmente, la pareja tiene tres hijos. Broome es muy activo en sus redes sociales, mediante las cuales habla sobre los riesgos de entrar en la industria de la pornografía. En un video subido en su cuenta de Instagram, aseguró que más de 30 modelos porno se suicidan al año debido a la presión social que implica estar en el gremio, en el que son simplemente tratadas como objetos.