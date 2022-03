Sabrina Rojas mostró su extraño talento y el Tucu López aseguró que lo “desenamoró”

Sabrina Rojas y el Tucu López están cada día más enamorados y, como toda persona que se encuentra en el mejor momento de su relación, disfrutan compartirlo con todo el mundo. Esto no solo queda reducido a sus redes sociales -en donde registran las escenas más tiernas y divertidas de su cotidianeidad- sino también en la televisión. Los tórtolos están al frente de Emparejados (América) y, todos los domingos por la noche, se sientan con sus invitados a charlar y pasar una gran velada. Cada fin de semana, protagonizan en vivo algún cómico ida y vuelta y, en esta ocasión, fue una extraña competencia que culminó en el “desenamoramiento” del conductor.

Sabrina Rojas presumió un talento oculto y "desenamoró" al Tucu López

Con el estudio iluminado por luces de colores y música alegre que invadía cada rincón, López y Rojas entraron en escena al trote y con mucha energía. Detrás de ellos llegaron sus invitados, que ocuparon un lugar en los sillones, al mismo tiempo que ellos dos se paraban frente a las cámaras para dar la bienvenida a quienes estaban del otro lado de la pantalla.

A medida que saludaban a la audiencia, un sonido inesperado captó la atención de todos los presentes. El origen del mismo era la boca de May Martorelli quien, a modo de celebración, realizó una serie de chiflidos agudos. Sin poder creer lo que acababa de oír, el Tucu le pidió que volviera a realizar el truco y, una vez más, el estridente ruido resonó claramente por encima de la música de fondo.

El Tucu López demostró que sabe silbar captura de video

“Tiene el chiflido del bondi”, resaltó López, con una sonrisa y los ojos abiertos de par en par. A modo de respuesta, Sabrina reveló que siempre quiso aprender a silbar pero que jamás lo logró. Mientras su pareja la animaba a intentar, ella procedió a intentar diversos métodos para ver si podía imitar el truco de su invitada. Demás está decir que todas sus pruebas fueron fallidas.

No obstante, la situación no terminó allí ya que el ex Sex también quiso demostrar sus habilidades ocultas. Acto seguido, realizó una seguidilla de diversos chiflidos y silbidos que generaron asombro. Sin querer quedar afuera, la actriz de Desnudos explicó que no sabe hacer los ruidos pero que sí tiene otro talento inútil: dar vuelta los brazos.

Sin más palabras, demostró la hiperlaxitud de sus codos al darlos vuelta y quedar en una pose digna de una muñeca con las extremidades puestas al revés. Entre risas, caminó con pequeños saltitos directo hacia la cámara y, al verse en el monitor, admitió que daba algo de miedo. El Tucu, que miraba el espectáculo desencajado, disparó: “Nunca en mi vida había visto eso”. En un tono que imitaba la preocupación, ella exclamó: “Ay, lo acabo de desenamorar”.

El extraño talento de Sabrina Rojas captura de video

Antes de que el conductor pudiese contestar, la modelo se atajó y agregó: “No te gusto más, pero yo te digo... si yo te acepto con esos pies feos que tenés, vos me tenés que aceptar con este talento al pe..”. Las carcajadas no tardaron en llegar y, tras dedicarle una mirada cómplice, el Tucu reanudó el programa y continuaron con la conducción habitual.