La dura respuesta de Tamara Pettinato a la lapidaria frase de Estefanía Pasquini: “Bastante idiota”

Escuchar

Tamara Pettinato y Estefanía Pasquini se subieron al ring y decidieron apuntar sin reparos una contra la otra. Luego de que la panelista de Bendita opinara la semana pasada sobre la relación de la nutricionista con Alberto Cormillot, Pasquini salió al cruce con un duro mensaje en sus redes sociales. Este lunes, Pettinato, consultada por Socios en el Espectáculo, volvió al ruedo. “No tiene nafta para responderme a mí, bastante idiota ”, disparó, sin mucha vuelta.

La guerra menos pensada

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini visitaron Cuestión de peso junto a Emilio Captura

Todo comenzó la semana pasada, cuando Pettinato opinó en el programa que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve sobre una nota que le habían hecho a Pasquini en el envío de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “No soy una hater. No me gusta, no me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta. No me gusta que ella tenga 38 ″, dijo con vehemencia. “¿Y quién sos vos?”, le retrucaron. “Estamos acá para opinar”, se defendió la también columnista de espectáculos del programa de Radio con Vos ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?. “¿Por qué no te podés enamorar de un hombre de 80 que tiene poder de alguna forma, que ha conseguido lo que quiso, es inteligente?”, analizó entonces Beto Casella. “Ella tiene derecho a opinar de esa manera por su tema personal”, intervino Edith Hermida.

Indignada por las palabras de la integrante de Bendita, Pasquini decidió responder por medio de una historia en su cuenta de Instagram. “ Creo que más feo es que prendan fuego a una persona… ”, escribió junto a las imágenes de Tamara en el programa. La frase fue en alusión al incendio que el 16 de mayo de 2022 tuvo lugar en el departamento donde vivía Felipe Pettinato, hermano de Tamara, y en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

La respuesta de Tamara Pettinato

“¿Qué te pareció la publicación de Estefanía Pasquini? Se enojó”, encaró el periodista de Socios a la hija de Roberto Pettinato cuando salía del canal. “No la vi. Me lo contaron. No tuve el placer de verlo porque se ve que no me arrobó ”, respondió la panelista con sorna. “No sé de qué habla igual. Nada de eso pasó en ningún momento”, agregó. “Se ve que no le gustó que digas que una persona de 85 no puede tener un hijo”, buscó aclarar el movilero. “ Dije que a mí no me gusta. Lo lamento. Tiene que asumir que hay gente que no le gusta ”, explicó la panelista.

Pettinato volvió a decir entonces que tampoco le gusta la diferencia de edad en la pareja, algo que también ha señalado en varias ocasiones cuando su papá, Roberto Pettinato, sale con mujeres más jóvenes. “Que ‘está raro’, dije. Que para mí hay un interés detrás. Es mi opinión, trabajo de opinar en Bendita. Si a ella le dolió, le entró la vara, lo lamento”, insistió. “¿Qué interés hay atrás? ¿Monetario?”, quiso profundizar el movilero. “Pero no la conozco, no sé. Es lo que yo sospecharía, y para mí los hijos de él no están contentos ”, agregó.

Adrián Cormillot junto a su papá y Emilio, su medio hermano

Pettinato se escudó en su experiencia para compartir su visión sobre el matrimonio de Pasquini y Cormillot. “ Lo dije desde una vivencia mía. Y estoy segura de que a los hijos de él no les gusta. Pero son opiniones que doy en el lugar en el que trabajo. No es que después quiero tener una pelea con ella. No la conozco ”, siguió. Por último, habló de la publicación de Pasquini. “ Bastante floja como respuesta. Se ve que no tiene nada para responderme a mí. O sea, bastante idiota ”, cerró.

De regreso al piso, Paula Varela contó que cuando Tamara hizo los comentarios sobre la relación de Alberto Cormillot, de 85 años, y Estefanía Pasquini, de 38, Adrián Cormillot le escribió para bancar su postura. “Sabemos que cuando arrancó esta situación a los hijos les hizo ruido”, recordó de inmediato. “Adrián y Alberto no tienen una buena relación, un buen vínculo desde hace un tiempo, por varios motivos. Este es uno de los motivos. Hay otros motivos que tienen que ver con quién heredaría luego. Son cuestiones que importan en estas sociedades familiares”, agregó Mariana Brey. Además, señalaron diferencias de puntos de vista incluso en el ámbito médico entre padre e hijo.

LA NACION

Temas Tamara Pettinato