Fer Vázquez habló de la dura canción que le dedicó Emilia Mernes: “Es muy injusta”

“Voy a hablar con mucho amor, con mucho respeto, y lo quiero hacer por mí”. Con esa frase, el cantante Fer Vázquez arrancó el video en el que por primera vez habló de la canción que Emilia Mernes le dedicó en 2022 y en la que dio su versión de la historia que tuvieron juntos.

Fue en TikTok, a partir del comentario que le dejaron en una de sus publicaciones. “Ay, no sé, pero cada vez que lo veo a ese me hace acordar a ‘La Balada’”, escribió una seguidora en referencia al tema del disco ¿Tu crees en mí?, en el que la popular cantante argentina se confiesa sobre el vínculo que tuvo con Vázquez.

Recordemos que los comienzos profesionales de Mernes fueron en el grupo Rombai, el que ahora es el proyecto solista del productor. Vázquez la reclutó tras verla cantar en Instagram y, al tiempo de conocerse, se enamoraron y se pusieron de novios. Todo terminó mal, reveló Mernes, quien llegó a tildar a su ex de “nefasto”.

“No tengo nada que esconder”

“Me pone un poco nervioso”, reconoció Vázquez ante cámara en su descargo. “Pero, bueno, tampoco tengo nada que esconder y creo que está bueno hablar de lo que uno siente”, explicó en la publicación que compartió el 27 de mayo. “A mí me llamó mucho la atención cuando la escuché por primera vez, porque no me sentí identificado para nada”, admitió luego, y aseguró que “a veces no existe una verdad, sino una interpretación” de cada persona.

“Yo no soy perfecto, tuve muchos errores en mi vida, pero esta canción siento que es muy injusta porque yo ayudé mucho a esta persona en sus comienzos, como he ayudado a otras personas porque está en mi naturaleza”, agregó. Según su postura, lo que en verdad pasó “es totalmente contrario a lo que dice la letra”. “Si esa canción hubiese sido a mis errores como novio, la hubiese re entendido. Porque tuve mis errores. Ojo, ella también los tuvo”, señaló luego.

“Hay una frase que me parece la más injusta [de todas] que dice que yo dije que sin mi ella no iba a poder, cuando realmente lo que yo le comunicaba era lo opuesto, porque cuando se disuelve el proyecto Rombai con ella, yo la presenté con el manager que está trabajando ahora. Yo la acompañé a Miami, yo le rescindí el contrato que tenía conmigo”, apuntó Vázquez. “Me podría haber quedado con un porcentaje de la parte de managment y no quise saber nada. Simplemente estaba haciéndolo porque la quería y la quería ver brillar”.

La letra completa de “La balada”

No, no tuve respuesta a tu explicación

Me dijiste, “Emi, esto es lo que soy”

Y así mismo el amor se despidió

Con rencor

Antes de perder la calma

Las batalla’ recordé

Con el alma intoxicada

Me hice fuerte y me alejé

Aunque me cambió el camino

Tus palabras recordé

En mí siempre vivirán

Para nunca más caer

“¿Quién te hará feliz?

No podrás sin mí”

Me decías, pero ahora mírame aquí

“¿Quién te va a querer?

Tú vas a perder”

Me decías, pero ahora mírame aquí

Casi, casi te creí

¿Cuánta’ vece’ me mentiste

Viéndome a la cara?

Prometiste las altura’

No me diste nada

Me metiste en la cabeza

Que yo no era suficiente

To’ pa’ alimentar al ego

Que a ti te entretiene

¿Quién te dijo que era’ dueño de to’a la razón?

Hace lo que hace sin remedio

Y da dolor (da dolor)

Creo que tú no te imaginas

Las vueltas que da la vida

¿Perdón para qué?

Si ya lo rompiste

Yo era real

Y tarde lo viste

Lamento tu dolor

La mala no fui yo

¿Perdón para qué?

Si ya lo rompiste

Yo soy real

Y nunca lo viste

Lamento tu dolor

La mala no fui yo

“¿Quién te hará feliz?

No podrás sin mí”

Me decías, pero ahora mírame aquí

“¿Quién te va a querer?

Tú vas a perder”

Me decías, pero ahora mírame aquí

Casi, casi te creí

Un presente feliz

Duki y Emilia Mernes, siempre juntos instagram @dukissj

Al margen de la aclaración de su ex, Emilia Mernes atraviesa un gran momento personal: está de novia desde diciembre de 2021 con Duki, a quien acompañó el pasado fin de semana en su histórico show en el estadio madrileño Santiago Bernabéu. Como una manera de distendimiento, los jóvenes de 27 años aprovecharon las horas libres previas al show para entrenar. En un video que publicó ella en su cuenta de Instagram, donde tiene 8.8 millones de seguidores, se ve al trapero ejercitando con dos pesas, mientras que ella salta de un lado al otro.

El País (Uruguay)

