Alain Delon, emocionado con el reconocimiento: "Para mí más que un fin de carrera es un final de vida" Crédito: Agencias

20 de mayo de 2019

CANNES.- Podría decirse que con el affaire Alain Delon la cinefilia le ganó la pulseada a la corrección política. Pese a los duros cuestionamientos por parte de organizaciones feministas como Women and Hollywood, que lidera Melissa Silverstein, y de sectores intelectuales progresistas, el Festival de Cannes le otorgó anoche al mítico actor francés de 83 años la Palma de Oro a la trayectoria.

La controversia estalló desde el momento en que el festival más icónico de este país anunció hace varias semanas que le daría su máximo reconocimiento a una figura de brillante trayectoria artística, pero que también ha manifestado varias veces su apoyo público al líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen y tiene acusaciones de maltrato. "Misógino, homófobo y fascista", lo acusan sus detractores, que juntaron más de 200.000 firmas para que el evento de anoche en la Sala Debussy no se hiciera. "Le damos un premio por su aporte al cine, no el Nobel de la Paz", se defendió Thierry Frémaux, director de Cannes.

Lo cierto es que Delon tuvo ayer su día de gloria: aparición en el photocall con decenas de fotógrafos y camarógrafos, una masterclass abierta en la Sala Buñuel en la que repasó su carrera y evitó referirse a las polémicas mediáticas, un paso por la alfombra roja y el evento cumbre por la noche: antes de la proyección de El otro Sr. Klein, clásico de 1976 dirigido por Joseph Losey, el actor francés recibió en la Sala Debussy, y en medio de una ovación, la Palma honoraria.

"Nunca he llorado delante de tanta gente", dijo el actor de El gatopardo, El samurái y El círculo rojo con lágrimas en los ojos. "Quiero pedirles perdón esta noche; para mí más que un fin de carrera es un final de vida", confesó Delon en un tono grave. "He durado en este oficio por 62 años. Ahora, lo difícil es partir. Me voy, pero no sin antes decirles gracias", agregó. Delon recibió la estatuilla de manos de su hija Anouchka, quien declaró: "Tenés mucha suerte de tener tanto talento y de haber trabajado con los más grandes".