Tiene 39 años. Nieta de un ícono del cine e hija de un famoso actor, brilla en el cine y en la moda lejos del “apellido famoso”

Creció en un entorno marcado por el arte y la belleza, pero también por las disputas familiares

"Ahora está todo bien", asegura sobre la relación con su padre
Supo mantenerse en un delicado equilibrio entre la fama heredada y el deseo de independencia. Alyson Le Borges, nacida el 4 de septiembre de 1986 en París, es nieta del mítico Alain Delon (“Siento, como todo el mundo, mucha admiración por él, pero tengo la suerte de conocerlo como abuelo”, comentó en una entrevista con ¡HOLA! en 2021) e hija del actor Anthony Delon y la bailarina Marie-Hélène Le Borges y creció en un entorno marcado por el arte, la belleza y también por muchas tensiones familiares. Alyson nació como fruto de una corta relación entre Anthony y Marie-Hélène y, durante muchos años, su existencia fue mantenida oculta y la relación con su padre era (casi)inexistente. De hecho, no fue reconocida públicamente por Anthony hasta que ella tenía 20 años. Esta situación marcó su infancia, vivida en gran parte alejada de los Delon. “Puede que no recupere el tiempo perdido y el anhelo de sentir el apoyo de mi padre para ayudarme a crecer, pero ahora todo está bien”, confesó a ¡HOLA! Alyson tiene dos hermanas por parte de su padre: Lou y Liv, a quienes conoció en 2014.

Abril de 2009. Alain y Anthony Delon comparten el cóctel de presentación de una nueva colección de carteras de Tod’s. Por estos días, continúa la pelea por la herencia del ícono del cine francés (murió en 2024) entre sus hijos
La tapa de la revista Paris Match, en agosto de 2015, en la que Anthony Delon presenta a su “hija oculta”
ENTRE LOS FLASHES Y LOS SETS DE FILMACIÓN

Alyson construyó su propia identidad profesional. Comenzó su carrera como modelo, destacando por su elegancia natural y su legado genético innegable: esos ojazos idénticos a los de su famosísimo abuelo, por ejemplo. “Mis ojos son una parte de mi herencia de la que estoy muy orgullosa”, dijo en una entrevista. En el cine, participó en películas como Two Missing Hours (2021) e Influences (2021). El dato curioso en la vida de una modelo y actriz de estos tiempos como ella es que tiene su cuenta de Instagram privada y allí sólo se presenta como instructora de Pilates. Aunque su filmografía no es extensa, Alyson demostró talento y versatilidad, eligiendo proyectos que le permiten explorar su faceta artística sin depender del apellido Delon, ya que siempre ha llevado el de su mamá.

Una chica al rojo vivo. Hace unos años, Alyson deslumbró durante su paso por alfombra del Festival de Cannes enfundada en un strapless de Armani Privé
Una foto de Alain Delon en 1960. Sus ojos, calcados en su hijo y en su nieta
Alyson, protagonista de la campaña de verano 2022 de la marca italiana Kocca
