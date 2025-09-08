Tiene 39 años. Nieta de un ícono del cine e hija de un famoso actor, brilla en el cine y en la moda lejos del “apellido famoso”

Creció en un entorno marcado por el arte y la belleza, pero también por las disputas familiares
Supo mantenerse en un delicado equilibrio entre la fama heredada y el deseo de independencia. Alyson Le Borges, nacida el 4 de septiembre de 1986 en París, es nieta del mítico Alain Delon (“Siento, como todo el mundo, mucha admiración por él, pero tengo la suerte de conocerlo como abuelo”, comentó en una entrevista con ¡HOLA! en 2021) e hija del actor Anthony Delon y la bailarina Marie-Hélène Le Borges y creció en un entorno marcado por el arte, la belleza y también por muchas tensiones familiares. Alyson nació como fruto de una corta relación entre Anthony y Marie-Hélène y, durante muchos años, su existencia fue mantenida oculta y la relación con su padre era (casi)inexistente. De hecho, no fue reconocida públicamente por Anthony hasta que ella tenía 20 años. Esta situación marcó su infancia, vivida en gran parte alejada de los Delon. “Puede que no recupere el tiempo perdido y el anhelo de sentir el apoyo de mi padre para ayudarme a crecer, pero ahora todo está bien”, confesó a ¡HOLA! Alyson tiene dos hermanas por parte de su padre: Lou y Liv, a quienes conoció en 2014.
ENTRE LOS FLASHES Y LOS SETS DE FILMACIÓN
Alyson construyó su propia identidad profesional. Comenzó su carrera como modelo, destacando por su elegancia natural y su legado genético innegable: esos ojazos idénticos a los de su famosísimo abuelo, por ejemplo. “Mis ojos son una parte de mi herencia de la que estoy muy orgullosa”, dijo en una entrevista. En el cine, participó en películas como Two Missing Hours (2021) e Influences (2021). El dato curioso en la vida de una modelo y actriz de estos tiempos como ella es que tiene su cuenta de Instagram privada y allí sólo se presenta como instructora de Pilates. Aunque su filmografía no es extensa, Alyson demostró talento y versatilidad, eligiendo proyectos que le permiten explorar su faceta artística sin depender del apellido Delon, ya que siempre ha llevado el de su mamá.
