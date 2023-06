Las felicitaciones de Tom Cruise a Andy y Barbara Muschietti luego de ver Flash: “Nos llamó y nos elogió durante 15 minutos”

escuchar

Flash, la película en solitario del mayor velocista de DC, llega este jueves a los cines después de haber atravesado una serie de infortunios: los conflictos legales de su protagonista, las marchas y contramarchas de Warner y una pandemia. Sin embargo, el resultado parece haber dejado más que conformes a los que tuvieron el privilegio de ver el film antes de su estreno comercial. Uno de esos afortunados fue Tom Cruise, que no dudó en llenar de elogios al director argentino Andy Muschietti y a su hermana Bárbara, productora del proyecto.

El elogio del protagonista de Top Gun se suma al de Stephen King. Sin embargo, en una reciente entrevista concedida a Radar, los hermanos argentinos aseguran que la opinión de semejantes figuras no le suman presión al estreno. “En todo caso, nos dio más confianza en lo que hicimos, porque la película estaba terminada cuando ellos dos la vieron, por lo que fue un impulso de confianza, en todo caso”, explicó el realizador. La productora, en tanto, indicó: “ Es una industria muy cínica, y escuchar a personas que realmente no tienen nada que ver con el juego, porque no tienen nada que ganar, es encantador. En el caso de Tom Cruise, nos llamó, habló durante 15 minutos, elogiándonos. Y se siente muy bien porque realmente trabajamos muy duro para hacer esta película ”.

En Flash Barry Allen (Ezra Miller) descubre que puede usar su increíble velocidad para viajar en el tiempo y decide hacerlo para evitar el asesinato de su madre. Claro que su decisión tiene consecuencias terribles para todo el multiverso. En su nueva y polémica aventura, el héroe se encuentra con una versión de sí mismo más joven, el mítico Batman interpretado por Michael Keaton de las películas dirigidas por Tim Burton y una kryptoniana que hace su debut en el nuevo universo cinematográfico de DC, Supergirl.

“Ezra se sintió muy estimulado por la idea de crear un equipo de héroes poco común”, reveló el director. Y agregó: “En cierto modo, son una versión extraña de la Liga de la Justicia. Inicialmente, parecen desvalidos, porque, como se ve en la película, Barry está luchando con sus superpoderes y con el joven Barry. Tenemos un Batman que está retirado, por lo que en un principio no parece estar en su mejor momento: es un personaje reacio. Supergirl es un comodín en esta película, la encuentran por error y no sabemos dónde se encuentra su lealtad”, continuó “Es estimulante, especialmente por la vulnerabilidad que tiene el grupo: no cada uno de los personajes en sí mismo, sino el colectivo. Son un grupo muy vulnerable. Eso estimuló a todos, porque hay un arco allí, y hay transformación. Ellos deben encontrar la fuerza en la unión”, indicó.

Sasha Calle como Supergirl en Flash, quien posee los mismos poderes que Superman (Foto: DC Studios)

El regreso del Batman de Keaton es quizá uno de los elementos más interesantes del film, pero, a la vez, carece de solemnidad: “Andy se obsesionó con poner a Batman en chancletas”, confió, entre risas, la productora. “Siempre es emocionante especular o imaginar que Batman regresará, pero también lo que fue muy emocionante para mí fue básicamente llenar el espacio de esos 30 años en los que no hemos visto lo que Bruce está haciendo”, agregó el realizador. Y reveló: “Eso fue parte de mis conversaciones con Michael Keaton, y fue genial porque nos divertimos mucho creando esa línea de tiempo en la que no sabemos lo que hizo”.

Al respecto, puntualizó: “Hay cosas que dan una pista de lo que estuvo haciendo: ves la tecnología que creó. La idea es que, después de Batman Regresa, siguió siendo Batman durante 10 años e hizo algunas modificaciones y mejoras en su equipo. Vemos un nuevo Batwing, vemos un nuevo traje. Algunos de los bocetos parecen nuevos, la Baticueva está un poco renovada. El Batimóvil es lo único que no cambió. Quería mantenerlo igual”.

Michael Keaton como Batman, en Flash https://www.youtube.com/watch?v=-FsCwGj9aDw

El concepto de multiverso, explican los Muschietti, les permitió crear una trama donde todo es posible. “Nos dio una libertad total”, indicó Andy. Y Bárbara agregó, nombrando a un personaje que hace un inesperado cameo en la película: “Realmente no había reglas”. ”Mientras fueran personajes de DC, todo estaba permitido. Hice una lista de superhéroes que amo, que me encantaría ver, y era una lista larga. Y luego, por cuestiones de tiempo, por el ritmo, tuvimos que preseleccionarlos un poco. La película es el resultado de esa lista corta, pero estoy muy emocionado por los superhéroes que reunimos ”, se entusiasmó el director.

