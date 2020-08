La felicidad de Antonio Banderas tras superar el coronavirus

De esta manera festejó Antonio Banderas haber superado el coronavirus

31 de agosto de 2020 • 19:32

Hace algunas unas semanas, el actor y productor Antonio Banderas publicó en sus redes lo siguiente: ""Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad Covid-19,. Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión". Pero hoy, desde su residencia en Málaga, se despachó con ganas con este otro texto: "Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid 19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha." Por si faltaran dudas sobre su estado de ánimo aparece en la foto pateando con ganas al temido virus.

Durante el aislamiento Banderas contó a la revista ¡Hola! su rutina en su casa de Málaga. "Hago ejercicio todas las mañanas y no tengo miedo. El miedo es un sentimiento inútil, no sirve para nada excepto para paralizarte", declaró el famoso actor de tantas películas de Pedro Almodóvar. El intérprete aprovechó ese tiempo para profundizar su costado solidario ayudando con donaciones de material sanitario a los hospitales malagueños, a través de la fundación Lágrimas y Favores, que él preside.

En mayo Banderas ya había tomado la delantera en el camino de la nueva normalidad presentando un protocolo para poder reabrir el Teatro del Soho CaixaBank, que dirige desde hace unos años. "Esto no es una guerra, es una pandemia; es algo coyuntural, que tiene que pasar, aunque va a transformar la vida de todos nosotros", dijo en aquella oportunidad. Por las dudas dejó en claro que de ninguna manera le gustaría hacer una película sobre esta pandemia. "Lo que quiero es que se acabe", aseguró. Los próximos pasos del actor serán retomar el trabajo en su sala en donde había estrenado el musical A Chorus Line, cuya gira debió interrumpir en Barcelona por el virus. En el plano cinematográfico, su próximo paso será culminar el rodaje deCompetencia oficial, en la que comparte reparto con Penélope Cruz y Oscar Martínez y que dirigen los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, que debió interrumpirse por una pandemia que el actor de Dolor y gloria le ganó una batalla.