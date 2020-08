En el día de su cumpleaños número 60, el actor reveló que tiene coronavirus Fuente: AFP

Antonio Banderas dio positivo al test de coronavirus y así lo anunció en su cuenta de Instagram. En el día de su cumpleaños número 60, el actor contó que deberá pasar esta fecha en aislamiento por haber contraído el virus. "Me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", expresó en su publicación.

"Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus", reveló el actor de Dolor y gloria.

Y agregó: "Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión".

Mientras que las cosas en España parecían más controladas y el confinamiento cada día más flexible se siguen sumando casos de Covid-19 en el país. Lejos de estar erradicada la pandemia, parece que seguirán abriendo y cerrando las cuarentenas de acuerdo a los brotes y a la cantidad de casos por región.

La larga cuarentena de Banderas

Banderas pasó la mayor parte de la cuarentena lejos de su novia

Banderas pasó la mayor parte de la cuarentena en Málaga, lejos de su novia, la empresaria Nicole Kimpel. Luego de 70 días distanciados, ya que la alemana se encontraba en Suiza junto a su familia, la pareja celebraba en las redes sociales el esperado reencuentro. Banderas contaba a la revista ¡Hola! cómo estaba pasando los días en casa: "Hago ejercicio todas las mañanas y no tengo miedo. El miedo es un sentimiento inútil, no sirve para nada excepto para paralizarte". Si bien aseguraba que no le temía a la soledad, sí había cosas que sentía que le hacían falta y otras que tenía pendientes. Luego de tantos meses de confinamiento, el actor enumeraba algunas de ellas: "Abrir de nuevo el teatro, reagrupar la compañía A Chorus Line, uno de los mejores grupos artísticos y humanos con los que he tenido la fortuna de trabajar, continuar buscándome en mis personajes y en mi maravillosa profesión y disfrutar del arte, de la gente, de mi familia, de mis amigos, de mi novia y de la vida". Y sumaba: "Me gustaría estar más cerca de Stella", la hija que tiene en común con Melanie Griffith.

Instalado en la ciudad andaluza, Banderas había aprovechado para profundizar su costado solidario: ayudó con donaciones de material sanitario a los hospitales malagueños, a través de la fundación Lágrimas y Favores, que él preside; también aceptó el puesto como presentador de la gala de los Goya de 2021 junto a la periodista María Casado.

Aún tiene muchos proyectos en carpeta, entre ellos terminar el rodaje de Competencia oficial, el film que estaba rodando en El Escorial junto a Penélope Cruz cuando se desató la crisis del coronavirus.